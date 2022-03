Poliisi tiedottaa harjoituksistaan – ”Saattaa herättää huolta, jos ei ole tietoa, mistä on kyse”

Poliisilla on toiminnallinen harjoitus Helsingissä Pohjois-Pasilan alueella 22.-23. maaliskuuta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Harjoitus järjestetään molempina päivinä klo 12-18. Harjoituksessa käytetään poliisin virka- ja panssariautoja. Poliisit ovat harjoituksessa varustautuneet asein ja suojaliivein, poliisi kertoo tiedotteessaan.

– Harjoitus näkyy ympäri Pohjois-Pasilaa. Tässä maailmantilanteessa on ymmärrettävää, että tällainen näkyvä poliisitoiminta saattaa herättää huolta, jos ei ole tietoa, mistä on kyse. Tässä tapauksessa on kyse meidän normaalista harjoitustoiminnasta, ylikomisario Juha Hietala toteaa tiedotteen mukaan.