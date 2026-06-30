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Kotimaa

30.6.2026 13:33 ・ Päivitetty: 30.6.2026 13:34

Poliisi tutkii outoja kaapelinkatkomisia Helsingissä ja Pirkanmaalla

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Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapelirikkoa, joita se epäilee tahallaan tehdyiksi. Toinen tihutyö pysäytti pääradan junaliikenteen Pirkanmaalla, toinen teki häiriöitä tietoliikenteeseen pääkaupunkiseudulla.

Demokraatti

Demokraatti

Pirkanmaan Ylöjärvellä joku tai jokin katkaisi valokuitukaapeleita juhannusaattona. Seurauksena junaliikenne Tampereen ja Seinäjoen välillä keskeytyi useiksi tunneiksi. Tekoa tutkitaan KRP:n tiedotteen mukaan törkeänä vahingontekona.

TOINEN TAPAUS havaittiin aamulla 26. kesäkuuta Helsingin Malmilla. Datakaapelin rikkominen aiheutti paikallisiin tietoliikenneyhteyksiin häiriöitä.

Epäilty rikosnimike on tässä törkeän vahingonteon lisäksi myös törkeä tietoliikenteen häirintä.

Tässä vaiheessa esitutkintaa poliisi ei lähde arvailemaan, oliko kyseessä satunnainen ilkivalta vai tarkoituksellisesti valittu kohde.

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