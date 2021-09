Poliisi valvoi sähköpotkulautojen käyttöä kuukauden, kertoo nyt havainnoistaan: ”Ei hyvältä näytä”

Lounais-Suomen poliisi on viimeisen kuukauden aikana valvonut tehostetusti sähköpotkulautailijoiden ja polkupyöräilijöiden liikennekäyttäytymistä. Miltä tilanne valvojan silmin näyttää? Ei kovinkaan hyvältä, vastaa komisario Tuomo Katajisto poliisin tiedotteen mukaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lounais-Suomen poliisi on viime viikkojen tehovalvonnan yhteydessä jakanut sähköpotkulautailijoille ja polkupyöräilijöille lukuisia huomautuksia ja liikennevirhemaksuja.

– Liikennesääntöihin ja -käyttäytymiseen liittyvät perusasiat tuntuvat olevan hukassa ikään katsomatta – niin lapsilta, nuorilta kuin aikuisiltakin, komisario Katajisto Lounais-Suomen poliisilaitokselta sanoo.

Sähköpotkulautailijoita pysäyttäessään poliisi on kohdannut aitoa hämmästystä ja tiedon puutetta, mutta joidenkin kohdalla käyttäytyminen on kielinyt poliisin tiedotteen mukaan myös piilevästä asenneongelmasta.

– Vaarallinen ajotyyli ja ajovirheet ovat valitettavan yleisiä. Poliisin puhutuksessa hämmästyttävän monelle näyttää olevan epäselvää se, mitä tarkoitetaan jalkakäytävällä, mitä pyörätiellä ja missä sähköpotkulaudalla kuuluisi ajaa, Katajisto kertoo.

Viime viikkojen valvontaa on kohdistettu erityisesti alueen suurimpiin kaupunkikeskittymiin, joissa sähköpotkulautailijoita liikkuu eniten.

Sähköpotkulaudan kuljettajaan sovelletaan pääsääntöisesti polkupyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Ajoneuvolla tulee liikkua polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla, ei jalkakäytävillä. Mikäli erillistä väylää ei ole, sähköpotkulaudalla on ajettava tien oikeassa reunassa. Aivan kuten polkupyörällä.

Vaaratilanteita aiheutuu erityisesti jalkakäytävillä ajamisesta, korkeasta tilannenopeudesta ja potkulautojen vaarallisesta pysäköinnistä.

– Valvonnan heikkojen tulosten seurauksena Lounais-Suomen poliisi jatkaa toistaiseksi tehostettua valvontaa. Sen avulla pyrimme kitkemään pois vaarallista liikennekäyttäytymistä ja siten parantamaan liikenneturvallisuutta, Katajisto sanoo.

Poliisin havaintojen mukaan myös erityisesti yöaikaan päihtyneenä ajaminen on yleistä.

– Se johtaa usein vaaratilanteisiin ja loukkaantumisiin, kuten myös ”kaksi päällä”-ajaminen, mikä on sallittua vain, mikäli ajoneuvo on rakennettu myös matkustajaa varten ja siinä on hänelle sopiva istuin. Sähköpotkulaudoissa ei tätä mahdollisuutta yleensä ole ja matkustajan kuljettamisesta voi siten seurata maksuseuraamus, Katajisto muistuttaa tiedotteessa.

Syksyn edetessä illat pimenevät ja aamuisinkin on hämärämpää. Katajiston mukaan nyt viimeistään on korkea aika tarkistaa, että kulkuvälineiden valot ja heijastimet ovat kunnossa.

– Vuokralaitteissa asia lähtökohtaisesti on kunnossa, mutta muiden sähköpotkulautailijoiden sekä pyöräilijöiden on syytä kiinnittää asiaan kiireesti huomiota.