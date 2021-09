”Poliisien on voitava luottaa siihen, että irtisanomisiin tai lomautuksiin ei jouduta” – kansanedustajilta vaatimus resurssien turvaamista

Eduskunnan hallintovaliokunnassa toimivat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen, Heidi Viljanen ja Seppo Eskelinen edellyttävät poliisin resurssien turvaamista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Poliisin esille tuoma tarve lisärahoitukselle on aito. Lisärahoitusta on pakko löytää. Vain sitä kautta voimme toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun lisäyksen poliisien määrään. Poliisien on voitava luottaa siihen, että irtisanomisiin tai lomautuksiin ei jouduta, kansanedustajat painottavat tiedotteessaan.

Kansanedustajat linjaavat, että rikoksiin on puututtava voimakkaasti ja päättäväisesti, mutta samalla on muistettava niiden juurisyyt.

– Siksi tarvitsemme toimia eriarvoisuuden poistamiseksi ihan yhtä paljon kuin tarvitsemme lisää rahaa poliisille.

Viisikko painottaa, että sisäisen turvallisuuden kannalta on olennaista huomioida molemmat puolet. Samalla, kun huolehditaan ennaltaehkäisevistä turvallisuustoimista – hyvinvointipalveluiden laadusta ja saatavuudesta, sekä yhteiskunnan turvaverkoista – on turvattava viranomaisten suorituskyky.

– Ensi vuoden työtä suunnittelevan poliisijohdon sekä määräaikaisten työsuhteiden loppumisen puolesta pelkäävien poliisien kannalta on erittäin ikävää, että olemme joutuneet tämänkaltaiseen keskusteluun poliisin rahoituksesta. Meidän on jatkossa välttämätöntä huolehtia siitä, että poliisin perusrahoitus on kestävällä tasolla, viisikko linjaa.

Tässä on heidän mukaansa huomioitava poliisin monimutkaistuva toimintakenttä, lisääntyvät tehtävät ja uusien toimintojen – kuten tuoreen ihmiskauppayksikön – toimintamahdollisuuksien turvaaminen.

– Kaikilla puolueilla on osansa siinä, että poliisin resurssien kanssa on jouduttu hankalaan tilanteeseen ja kaikkien puolueiden tulee kantaa vastuunsa siinä, että tulevaisuudessa tilanne korjaantuu.