Poliisien yhteistyö Suomen ja Ruotsin raja-alueella sai sinettinsä

Suomi ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen raja-alueen poliisiyhteistyöstä Tornionlaaksossa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg allekirjoittivat valtiosopimuksen tiistaina Torniossa.

– Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyöllä on pitkät perinteet. Nyt tarkoituksena on entisestään parantaa viranomaisyhteistyötä ja ihmisten kiireellistä avunsaantia alueella, jossa rajat ylittävä kanssakäyminen ja yhteistoiminta on hyvin tiivistä muutenkin, Ohisalo toteaa sisäministeriön tiedotteessa.

Sopimusta sovelletaan Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovelletaan Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla.

Sopimuksen mukaan naapurivaltiolle voidaan esittää pyyntö, jos tarvitaan kiireellistä apua sellaisen vakavan rikoksen torjumiseksi, johon liittyy ihmisen elämää, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaava vaara.

Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi raiskaus, törkeä pahoinpitely ja henkirikokset. Pyynnöstä on mahdollista kieltäytyä.

Poliisi voi antaa apua naapurivaltiolle myös ilman erillistä pyyntöä, kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Tätä sovelletaan vain, jos on olemassa riski, että vaara toteutuu ennen kuin isäntämaan poliisit ehtivät paikalle.

Poliisien, jotka toimivat toisen maan alueella sopimuksen perusteella, on noudatettava isäntämaan lainsäädäntöä ja toimittava kansalliseen lainsäädäntöönsä perustuvien toimivaltuuksiensa rajoissa. Sopimuksessa määrätään myös muun muassa rikos- ja siviilioikeudellisesta vastuusta sekä kulujen vastaamisesta.