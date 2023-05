Poliisihallitus kielsi rahapeliyhtiön laittoman markkinoinnin Suomessa

Poliisihallitus on kieltänyt BML Group -nimistä yhtiötä markkinoimasta rahapelejään Suomessa. Kiellon tehosteeksi on asetettu 2,4 miljoonan euron uhkasakko, Poliisihallituksen tiedotteessa kerrotaan. Kielto on määrätty 7. huhtikuuta.