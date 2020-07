Poliisilta varoitus: Kiinalaisilta opiskelijoilta kiristetty jättisummia

Kiinalaisilta opiskelijoilta ja heidän läheisiltään on kiristetty Australiassa miljoonien dollareiden arvosta rahaa ”virtuaalisieppauksilla” , varoitti Australian poliisi maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiinalaisiksi viranomaisiksi tekeytyneet huijarit ovat väittäneet huijauksen uhreille esimerkiksi, että heitä syytetään rikoksesta tai että heidän identiteettinsä on varastettu. Uhreja on uhattu karkotuksella tai pidätyksellä, jos nämä eivät maksa korvauksia.

Uhkaukset ovat jatkuneet, kunnes uhrit ovat siirtäneet suuria summia rahaa ulkomaisille pankkitileille.

Joissain tapauksissa uhreja on käsketty katkaisemaan yhteydet perheeseen ja ystäviin ja tekemään itsestään videoita, joissa he tekeytyvät siepatuiksi. Videoiden avulla on vaadittu läheisiä maksamaan lunnaita.

Poliisin mukaan ainakin kahdeksassa tapauksessa lunnaita on maksettu yli 3 miljoonaa Australian dollaria eli noin 1,8 miljoonaa euroa.

Uhrit ovat traumatisoituneet tapauksista, ja uskoneet saattaneensa itsensä ja läheisensä todelliseen vaaraan, sanoi Uuden Etelä-Walesin poliisin edustaja.

Australiassa ilmoitettiin viime vuonna yli tuhat kiinalaisiksi viranomaisiksi tekeytyvien tahojen huijausta.

Vastaavia tapauksia on havaittu myös muualla maailmassa.

Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että mikään viranomainen ei ottaisi yhteyttä opiskelijoihin puhelimitse vaatiakseen rahaa.