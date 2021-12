Poliisin aseenkäytöstä ei aloiteta esitutkintaa

Tilanteesta, jossa poliisi on ampunut teräaseella varustautunutta henkilöä alaraajaan Oulun Kaukovainiolla lauantai-iltana 4.12.2021, on tehty esiselvitys. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä Jane Iisakka on päättänyt, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa, Syyttäjälaitos tiedottaa.

Tiedotteen mukaan kyseessä on ollut poliisilaissa tarkoitetulla tavalla välitöntä vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen. Poliisilla ei ole ollut tilanteessa ampuma-aseen käyttöä lievempiä keinoja pysäyttää kohdehenkilön toiminta, kun otetaan huomioon kohdehenkilön hallussa ollut teräase ja hänen toimintansa, henkilöiden väliset etäisyydet, tilanteen nopeus ja muut olosuhteet tilanteessa.

Tiedotteen mukaan kohdehenkilö on luopunut teräaseesta vasta, kun poliisi on ampunut häntä. Vielä tämänkin jälkeen kohdehenkilö on pyrkinyt kohti toista tilanteessa ollutta poliisia, ja hänen etenemisensä on estetty etälamautinta käyttäen. Syyttäjälaitoksen mukaan tämänkin voimakeinon käyttöä voidaan pitää vallinneissa olosuhteissa puolustettavana ja oikeasuhtaisena. Esiselvityksen perusteella asiassa ei ole poliisin voimankäytön osalta syytä epäillä rikosta.