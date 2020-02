Poliisin mukaan vielä on liian varhaista sanoa, ajoiko kuski ihmisjoukkoon tahallaan – Saksassa toistakymmentä ihmistä loukkaantui

Toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut auton ajettua päin karnevaalikulkueen katsojia Volkmarsenissa Keski-Saksassa, kertoo muun muassa Deutsche Welle. Paikallisen median mukaan osa loukkaantuneista on pieniä lapsia. Tiedot loukkaantuneiden määrästä vaihtelevat kymmenen ja viidentoista välillä. Kukaan ei tiettävästi kuollut.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ensitietojen mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut, läheisen Kasselin kaupungin poliisi kertoi tiedotteessaan.

Median mukaan paikalla on useita ambulansseja ja helikopteri.

Poliisin mukaan auton kuljettaja on otettu kiinni ja häntä kuulustellaan. Poliisin mukaan vielä on liian varhaista sanoa, ajoiko kuski ihmisjoukkoon tahallaan. Hessenschau-lehdessä silminnäkijät kuvailevat kuskia 20–30-vuotiaaksi mieheksi.

Frankfurter Ruddschau -lehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan kuski oli ajanut hopeanvärisellä Mercedes Benz -henkilöautollaan väkijoukkoon täyttä vauhtia. Silminnäkijöiden mukaan kuski olisi tähdännyt autollaan lapsiin, mutta tästäkään ei ole varmuutta.

Poliisi kehottanut välttäämään huhujen levittämistä

Poliisi on sulkenut alueen sekä kehottanut ihmisiä olemaan spekuloimatta tilanteella ja pidättäytymään huhujen levittämisestä.

Tapaus sattui puoli kolmen aikaan iltapäivällä paikallista aikaa ruusumaanantaita juhlistavassa paraatissa. Ruusumaanantai on Saksan katolisessa karnevaaliperinteessä tärkein juhlapäivä. Kaikki ruusumaanantain karnevaalikulkueet osavaltiossa on peruttu varmuuden vuoksi.

Tapaus muistuttaa vuoden 2016 terrori-iskua, jolloin jihadisti tappoi äärijärjestö Isisin nimissä 12 ihmistä ajettuaan ihmisjoukkoon berliiniläisillä joulumarkkinoilla.

Volkmarsenin pikkukaupunki sijaitsee Hessenin osavaltiossa Düsseldorfin itäpuolella.