Poliisin syyniin joutunut Nigel Farage sai haastajakseen parodiahahmon

Britannian Reform UK -puolueen johtohahmo Nigel Farage kertoi tiistaina jättävänsä parlamentin ja asettuvansa saman tien uudestaan ehdolle täytevaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erikoinen manööveri johtuu kiusallisista korruptiosyytöksistä, joita Farage ei halua setviä julkisesti.

Britannian parlamentin toiminnan eettisyyttä valvova virasto on tutkinut toukokuusta lähtien Faragen toissa vuonna saamaa viiden miljoonan punnan lahjoitusta kryptovaluutoilla rikastuneelta miljardööriltä Christopher Harbornelta.

FARAGE valittiin parlamenttiin Clactonin vaalipiiristä vasta lahjoituksen saatuaan, mutta hän ei silloinkaan ilmoittanut siitä, minkä vuoksi muut puolueet ovat vaatineet asiasta jatkotutkintaa.

Guardian-lehti kertoi myöhemmin epäilyistä, että lahjoitus liittyisi rahanpesuun. Eroamalla parlamentista Farage välttää tutkinnan toistaiseksi.

Julkisuudessa Farage kiisti tehneensä mitään väärää. Rahat hän sanoi käyttäneensä turvatoimiinsa. Lisäksi Farage väitti syytteitä poliittiseksi vainoksi ja yritti kääntää koko asian eliitin ja kansan väliseksi taisteluksi, joka ratkaistaan täytevaaleissa.

- Clactonin asukkaiden tulisi tuomita tekoni, hän perusteli.

VASTUSTAJAT ovat syyttäneet Faragea muun muassa vastuunpakoilusta, poliittisesta pelleilystä ja veronmaksajien rahojen törsäämisestä tarpeettomiin vaaleihin.

Farage on saanut viime vuosina lahjoituksia ja palveluksia Harbornen lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloissa vankeuteen verkkopetoksesta ja kiristyksestä tuomitulta George Cottrellilta.

Farage luultavasti toivoi täytevaaleista poliittista sirkusta, ja sellaisen hän on saamassakin, joskaan ei haluamassaan muodossa. Käytännössä kaikki maan merkittävät puolueet ilmoittivat saman tien, etteivät aseta ehdokasta vaaleihin.

Sen sijaan paikalle karautti viitta hulmuten itsensä intergalaktiseksi avaruussoturiksi määritellyt Count Binface, joka perui matkansa kotiplaneetalleen Sigma IX:lle ja ilmoittautui vastaehdokkaaksi.

NIMENSÄ mukaisesti roskapönttöpäinen Count Binface on lontoolaisen koomikon Jon Harveyn luoma hahmo, joka on aiemminkin osallistunut vaaleihin entisiä oikeistojohtajia Rishi Sunakia, Boris Johnsonia ja Theresa Maytä vastaan.

Täytevaalit järjestetään elokuun puolivälissä.

Valtakunnallisesti Reform UK on ollut viimeaikaisissa mielipidetiedusteluissa suosituin puolue, ja Faragea on ennustettu jopa maan seuraavaa pääministeriä.

Vaalipiirinsä toissa vuoden vaaleissa Farage voitti ylivoimaisesti yli 46 prosentin ääniosuudella, mutta uudet vaalit ovat silti riski hänelle. Count Binface, jos joku, houkuttelee varmasti protestiääniä.

BRITANNIAN konservatiivipuolueen puheenjohtaja Kemi Badenoch ehti jo antaa tukensa Count Binfacelle nimittämällä tätä kansan ehdokkaaksi viittauksena Faragen luonnehdintaan vaaleista taisteluna kansan ja eliitin välillä.

Huumoriehdokkaan voitto ei olisi ainutkertaista Britannian vaalikentillä. Toissa vuonna Hartlepool United -jalkapallojoukkueen apinamaskottina H’Angus the Monkeyna esiintynyt Stuart Drummond päihitti työväenpuolueen ehdokkaan ja valittiin kaupungin pormestariksi.

Myös vedonlyöntimarkkinat ovat pitäneet Count Binfacen voittoa mahdollisena.

Jos Farage voittaa vaalinsa, tutkinta lahjoituksista käynnistetään todennäköisesti uudestaan. Jos siinä todettaisiin Faragen rikkoneen parlamentin sääntöjä, hänet saatettaisiin erottaa parlamentista, mikä johtaisi taas uusiin täytevaaleihin.

Jussi Lankinen/STT