Ulkomaat
21.7.2026 06:11 ・ Päivitetty: 21.7.2026 06:11
Politico: Amerikkalainen kohujohtaja lähdössä Venäjälle
Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel suunnittelee vierailua Venäjälle, uutisoi Politico-sivusto lähteisiinsä viitaten.
Sivuston lähteiden mukaan matka ajoittuisi todennäköisesti lokakuun puoliväliin.
Patelin kerrotaan suunnittelevan vierailua ensin Moskovaan ja sitten Pietariin. Hänen isäntänään toimisi mitä todennäköisimmin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.
Tiedossa ei ole, ketä Patel vierailullaan tapaisi tai millaisia asioita tapaamisessa olisi pöydällä.
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