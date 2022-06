Politico: EU-komissio suosittelee Ukrainalle virallista EU:n jäsenehdokkaan asemaa

Euroopan komissio suosittelee Ukrainalle virallista EU:n jäsenehdokkaan asemaa, kertoi Politico-verkkolehti maanantai-iltana virkamieslähteisiinsä nojaten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähteiden mukaan komissio on selkeän tietoinen ukrainalaisten uhrauksista ja jäsenyysehdokkuus toimisi myös viestinä Venäjän presidentti Vladimir Putinille siitä, ettei hän saa Ukrainaa enää Venäjän vaikutuspiirin alle.

- Komissio ei unohda, että Ukraina on ainoa Euroopan maa, jossa ihmisiä on ammuttu kuoliaaksi, koska he kantoivat kadulla EU:n lippuja, eräs vanhempi virkamies kertoi lehdelle viitaten Ukrainan laajoihin EU-myönteisiin mielenosoituksiin vuonna 2014.

Lopullisen päätöksen ehdokkuusasemasta tekee Euroopan neuvosto

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi aiemmin, että komissio antaa arvionsa jäsenyysehdokkuudesta tämän viikon loppuun mennessä. Hän tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa lauantaina.

- Olen varma, että päätös jäsenyysehdokkuudesta voi vahvistaa maamme lisäksi myös koko Euroopan unionia, Zelenskyi kertoi tapaamisen jälkeen.

Zelenskyi on aiemmin painottanut, että Ukrainan nopea hyväksyminen EU:hun vähentäisi maan geopoliittista haavoittuvuutta.

Lopullisesta jäsenyysehdokkuudesta päättää jäsenmaiden päämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto.

Osa unionin jäsenmaista on suhtautunut varauksella Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiin, ja jäseneksi hyväksyminen voi mahdollisesti viedä vuosia ellei vuosikymmeniä.