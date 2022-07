Politico: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi saattaa viivästyä Yhdysvalloissa – jarruttajana republikaanisenaattori

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden pikainen ratifiointi saattaa viivästyä Yhdysvalloissa, kirjoittaa Politico-lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Republikaanisenaattori Rand Paul haluaa, että senaatti äänestäisi muutoksesta ratifiointisopimuksen kohtaan, joka koskee Naton viidettä artiklaa.

Hän vaatii lisäystä kohtaan, jonka mukaan hyökkäys yhteen jäsenmaahan on hyökkäys kaikkia Nato-maita vastaan ja muiden maiden on puolustettava hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Paul ehdottaa, että Yhdysvaltain kongressin tulisi hyväksyä sodanjulistus myös tällaisissa tilanteissa. Vastaava ehdotus on jo aiemmin hylätty valiokuntatasolla.

Senaattorin toiminta on aiheuttanut närää, sillä sekä republikaanit että demokraatit ovat kertoneet haluavansa ratifioida sopimuksen ennen kuin senaatti jää istuntotauolle elokuun ensimmäisellä viikolla.