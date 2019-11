Politiikan kuvat ovat vallankäyttöä ja piilovaikuttamista

Poliitikoista julkaistut vaalikuvat ovat täynnä vallankäyttöä ja piilovaikuttamista, sanoo kansanedustajaehdokkaiden kuvia tutkinut porilainen tutkija Susanna Virkki. Hän julkaisi lokakuun lopulla Politiikan kuvat -kirjan, jossa käydään läpi eri aikoina julkaistuja vaalikuvia.

Kirja pohjautuu Eduskunnan kirjaston julkaisemattomaan vaalimainoskokoelmaan ajanjaksolta 1945–2015. Kokoelmaan kuuluu lähes 5 000 vaalimainosta, lehteä ja lehtistä sekä pieni määrä äänestäjille annettavaa jakotavaraa.

– Tarkastelen kirjassani eduskuntavaalien vaalimainosten ehdokkaista otettuja kuvia visuaalisen lukutaidon ja kieliopin näkökulmista. Vaalikuva tarkoittaa mainoksessa olevaa kasvo- tai kokovartalokuvaa. Muilla mainoksessa olevilla kuvilla kerrotaan ehdokkaan toiminnasta, arvoista ja elämästä, Susanna Virkki kertoo.

Vaalikuvilla pyritään vetoamaan vastaanottajan ajatteluun ja tunteisiin, joiden avulla vaikutetaan hänen asenteisiinsa ja äänestyskäyttäytymiseensä.

Krista Kiuru, 2015, SDP. Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma.

Susanna Virkin analyysi kuvasta: Hymyilevät kasvot ovat suoraan katsojaan päin, samoin katse. Punainen väri toistuu ehdokkaan paidassa, huulissa ja hiuksissa. Koko mainoksen puna-valkoinen väritys on raikas ja liittää henkilön puolueeseensa.

Ensin katsotaan ehdokkaan kasvoihin ja silmiin

– Vaalikuvan tehtävä on pysäyttää katsoja ja herättää kiinnostus ehdokasta kohtaan, oli kuva ehdokkaasta sitten lehdessä tai tienvarsilla. Ensireaktion tulee olla positiivinen. Huomion herättämisen jälkeen katsoja sidotaan vaalimainokseen, jotta hän lukisi kuvan ja tekstin. Ensin katsotaan ehdokkaan kasvoihin ja silmiin, sitten koko kuvaan, puolueen logoon ja mainokseen, Susanna Virkki kertoo.

Visuaalinen lukutaito on sekä kykyä tulkita kuvallisia esityksiä että kykyä tuottaa niitä ja kommunikoida niiden avulla. Visuaalinen kielioppi puolestaan tarkastelee sitä, miten kuvan esittämän henkilön katse, eleet sekä sommittelu yhdistyvät yhdeksi visuaaliseksi ja tulkittavaksi kokonaisuudeksi.

Eero Heinäluoma, 2011, SDP. Kuva: Pertti Nisonen. Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma. Susanna Virkin analyysi kuvasta: Kuvaan on tavoiteltu ihmiseltä ihmiselle -tunnelmaa asennolla ja tiiviillä rajauksella. Silmälasitkin on otettu pois, ettei mikään estä suoraa katsetta ja kontaktin ottoa. Välittömyys ja samanarvoisuus tulevat ilmi myös ehdokkaan etunimessä, joka on kirjoitettu pienellä etukirjaimella, mutta tuotu sukunimeä vahvemmin esille.

– Tavoitteenani on tarjota katsojalle apuvälineitä vaalikuvien tulkitsemiseen, huomioiden kuvien havainnointiin liittyviä perusperiaatteita ja kulttuurisidonnaisuuksia. Tiedostavan ja kriittisen kuvien katsojan on hyvä tuntea niitä keinoja, joita on käytetty visuaalisen viestinnän rakentamisessa. Kuva tai yleensä kuvallinen ilmaisu voi olla väline merkityksille, joita ei muuten voitaisi puhumalla tuoda julki. Ensin katsotaan ehdokkaan kasvoihin ja silmiin, esimerkiksi miksi siinä esitetyt asiat ovat juuri noin? Kenelle kuva on suunnattu, mikä on sen yleisö ja vaikuttaako se teokseen? Mitä on kuvassa ja mitä on jätetty pois? Miksi? Susanna Virkki kysyy.

Susanna Virkki: Politiikan kuvat. Kansanedustajaehdokkaiden vaalikuvien tulkintaa. Avain 2019.