Politiikan professori arvioi Saksan vaaleja: ”Minun on vaikea kuvitella, että linjaan tulisi mitään erityistä muutosta”

Eurooppalaiseen politiikkaan ei ole luvassa dramaattisia muutoksia Saksan vaalien myötä, arvioi Turun yliopiston kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt.

Jos Saksan sosialidemokraattien puolue SPD onnistuu hallitusneuvotteluissa ja pääsee liittokansleripuolueeksi, Saksan linja esimerkiksi eurooppakysymyksiin säilynee melko ennallaan.

– SPD:llä on ollut nyt aiemminkin iso rooli eurooppapolitiikassa, koska puolueella on ollut ulkoministerin ja valtiovarainministerin salkut. Minun on vaikea kuvitella, että linjaan tulisi mitään erityistä muutosta, Vogt sanoo.

Vogt arvioi, että vaalienjälkeisestä Saksasta löytyy tukea esimerkiksi Ranskan esillä pitämälle tavoitteelle siitä, että Euroopan unionin tulisi vahvistaa strategista autonomiaansa.

Strategisella autonomialla voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että EU:n tulisi turvata tiettyjen tuotteiden valmistus alueellaan ja toimia nykyistä suojelevammin omaa teollista tuotantoaan kohtaan.

”Vaalitulos on monessa suhteessa nykylinjaa kannattava.”

Sunnuntaisissa vaaleissa sosialidemokraatit (SPD) nousi suurimmaksi puolueeksi kansleriehdokkaansa Olaf Scholzin johdolla, mutta kisa oli varsin tiukka viime vuodet vallassa olleita kristillisdemokraatteja (CDU/CSU) vastaan.

– Vaalitulos on monessa suhteessa nykylinjaa kannattava. Scholz pystyi ikään kuin olemaan riittävästi (kristillisdemokraattisen liittokanslerin Angela) Merkelin linjoilla, Vogt summaa.

Saksan hallitusneuvotteluista on povattu vaikeita, koska sekä SPD:llä että kristillisdemokraateilla on mahdollisuus muodostaa hallitus vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa.

Kristillisdemokraateille vaalitulos oli pettymys, mutta se ei kuitenkaan ole kokonaan ulkona liittokansleripelistä. SPD:n Scholz on sen sijaan sanonut vaalituloksen osoittavan selkeästi, että kristillisdemokraatit kuuluvat nyt oppositioon.

Edessä on todennäköisesti ainakin parin kuukauden neuvottelut. Vogtin mukaan on kuitenkin vaikea kuvitella, että Saksan hallitusneuvotteluista koituisi merkittävää häiriötä eurooppalaiseen päätöksentekoon. Scholz on sanonut tavoittelevansa, että hallituskokoonpano olisi valmis jouluun mennessä.

Vihreät on vaatimut tiukempaa suhtautumista Venäjään.

Toimintakykyisen hallituksen kokoamiseen on paineita, joten puolueiden voi odottaa taipuvan kompromisseihin.

Esimerkiksi vihreät on vaatinut Saksalta tiukempaa suhtautumista Venäjään, mutta Vogt arvioi Venäjä-linjan olevan yksi niistä kysymyksistä, joista vihreät joutuu hallitusneuvotteluissa joustamaan.

Vogtin mukaan Saksan kyky toimia Venäjän kanssa saattaa alkuun jossain määrin heiketä, koska Merkelin on tulkittu saaneen vuosien varrella Venäjän presidentin Vladimir Putinin arvostuksen, ja nyt liittokansleriksi nousee joka tapauksessa uusi nimi.

Spekulaatioita on esitetty siitä, että vihreitä saattaisi kiinnostaa tulevassa hallituksessa muun muassa ulkoministerin salkku.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä on kommentoinut toivovansa jatkuvuutta Saksa-suhteeltaan. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan mailla on erimielisyyksiä, mutta niitä yhdistää ymmärrys siitä, että ongelmia voidaan ratkaista dialogilla.

”Scholz on onnistunut rakentamaan kuvaa hyvänä ihmisenä.”

Angela Merkelillä on ollut merkittävä rooli monissa kansainvälisissä neuvottelupöydissä, ja hän on ollut monesti ratkaisevassa asemassa esimerkiksi EU-maiden johtajien tapaamisissa.

Saksassa onkin Vogtin mukaan keskusteltu siitä, kuinka Merkelin menestys politiikassa perustuu viime kädessä siihen, että hänet nähdään hyvänä ihmisenä.

Vogt arvioi, että SPD:n Scholz on niin ikään onnistunut rakentamaan itsestään kuvaa tällaisena hyvänä ihmisenä, mikä saattaa olla avuksi neuvottelutilanteissa ja tulevissa väännöissä, jos Scholz päätyy Saksaa johtamaan.

