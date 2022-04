Politiikan toimittajien puheenjohtajaksi valittiin Anniina Luotonen

Politiikan toimittajien yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Ylen politiikan toimittaja Anniina Luotonen. Luotonen seuraa puheenjohtajana täydet kaksi vuotta toiminutta Ilta-Sanomien politiikan toimittajaa Olli Warista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut maailmankuvamme, vienyt turvallisuuden tunteemme ja saanut meidät tekemään pesänselvitystä aiempien vuosien sanomisista ja teoista. Yhdistyksen tehtävänä tässä tilanteessa on olla entistäkin tiiviimpi voimavara jäsenilleen, Luotonen sanoi tiedotteessa.

Aiemmin Luotonen on toiminut muun muassa STT:llä esimerkiksi Brysselin-kirjeenvaihtajana ja uutispäällikkönä.

Politiikan toimittajat on politiikkaa päätyönään seuraavien toimittajien yhdistys. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jäseniä on noin 150.