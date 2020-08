Politiikassa on kyse myös ihmiskuvasta

Tämän korona-ahdingon keskellä positiivisimpia tunteita minussa herätti se yksituumaisuus, jolla suomalainen yhteiskunta lähti Sanna Marinin (sd.) hallituksen johdolla pelastamaan ahdinkoon joutuneita yrittäjiä ja yrityksiä. Tavoitteena oli ei yhtään koronakriisistä johtuvaa konkurssia.

Jukka Pekka Matintupa Kunnallisneuvos, Alajärvi

Pelastetaan yrittäjät ja pelastetaan työpaikat, oli niin hallituksen, opposition kuin myös työmarkkinajärjestöjen yhteinen viesti. Positiivisesti ajattelin, että suomalainen yhteiskunta on finanssikriisistä oppineena kasvanut aikuisuuteen ja nyt ahdingon keskellä olemme löytäneet toinen toisemme ja hoidamme tämän kriisin ketään unohtamatta yhteisvastuullisesti loppuun saakka.

Valitettavasti positiivisuuteni oli ennenaikaista. Tuskin yrittäjien ja yritysten tukimiljardit oli ehditty kuitata, kun saimme Suomen yrittäjien, EK:n kuin kokoomuksenkin suunnalta lunta tupaan; työttömyysturvan kestoa on leikattava, ansioturvaa on porrastettava.

Nyt kun edellä mainituilta tahoilta olemme kuulleet, että työttömät ovat taas kerran se oikea osoite leikkauksien kohteeksi ja tukimiljardien maksumiehiksi, en voi pettyneenä muuta todeta kuin, että joko taas.

Miksi sitten poliittinen oikeisto ja muun muassa EK nostaa toistuvasti esiin työttömyysturvan porrastuksen ja keston rajaamisen? Näiden piirien yleinen perustelu on, että alenemaportaat ja ansioturvan aikaisempi päättyminen kannustaisivat työtöntä entistä tarmokkaampaan työn etsimiseen.

Minusta politiikassa on kyse aina myös ihmiskuvasta. Itse ajattelen, että me suomalaiset emme ole laiskoja luusereita ja emmekä halua elää sosiaaliavun tai työttömyysturvan varassa, vaan olemme ahkeria ihmisiä, jotka haluavat elättää itsensä ja perheensä omalla työllään.

EK:n ja kokoomuksen viesti koronaviruksen tai muun syyn takia työttömäksi jääneelle on selkeä. Mikäli et löydä nopeasti uutta työtä, vika on sinussa ja on vain oikeutettua heikentää entisestään sinun ja perheesi toimeentuloa. Outo viesti tilanteessa, jossa työttömyys uhkaa kasvaa ja pitkittyä lähes kaikilla aloilla.

Työttömyysturvan tasolla on keskeinen merkitys myös palkansaajien työmarkkina-asemaan. Mitä heikompi työttömyysturva sitä suurempi tarve sinulla on ottaa vastaan mitä tahansa, jopa alipalkattua työtä. Näin siksi, että saisit edes jotenkuten oman ja perheesi toimeentulon turvattua. Tämä kasvattaisi erityisesti heikon työllisyyden aikana työnantajan asemaa työmarkkinoilla. Ota tai jätä, enempää en maksa. Erityisen kohtalokkaat vaikutukset työttömyysturvan heikennyksillä olisi muutoinkin vaikeasti työllistyvien kohdalla, kuten ikääntyneiden ja nuorten osalta.

Usein vedotaan siihen, että monessa maassa ansioturvan porrastus on toteutettu. Näin on tehty, mutta kokonaisuudesta on tehty niin palkansaajia kuin työnantajia tyydyttävä kompromissi. Tämä kompromissi on usein toteutettu liitämällä uudistukseen alipalkkauksen kriminalisointi ja ay- liikkeen kanneoikeus. Kumpaisellakin toimenpiteellä olisi merkittävä palkansaajan työmarkkina-asemaa tasapainottava vaikutus.

Eli keskustelulle on mahdollisuus, mikäli sitä halutaan kaikkia osapuolia kunnioittaen käydä.

Marinin hallitus on jo toimillaan osoittanut, että meillä on lupa odottaa oikeamielisiä päätöksiä myös työttömyysturvan suhteen. Niin että siinäkin päätöksessä on kaikki palikat tasapainossa, katsoipa asiaa sitten yrittäjien, työnantajien tai palkansaajien näkökulmasta.

