Polttopuita ja perunoita: tällä omavaraisuuden osaamisella pärjäämme tämänkin talven yli

Yksi lempikirjoistani on Veikko Huovisen Hamsterit. Kirja kertoo talven ankaruuteen valmistautuvista kaveruksista – jotka toimivat hyvin suomalaisesti. Matti Mustajärvi Yrittäjä, Kaustinen

Talvea kirjassa ei kuvata, mutta mielikuvituksen avulla tuumaillaan, miten säilötyt ruokatarvikkeet aiotaan käyttää talven aikana. Olen myös itse luonteeltani hamsteri.

Mielelläni varaudun tulevaan talveen. Pakasteesta löytyy aina sieniä ja erilaisia marjoja. Joskus olen porotilatuttavaltani tilannut puolikkaan poronkin. Talvella sitten valmistan oikeista perunoista muusia ja teen porokäristyksen vuolemalla jäisestä lihasta siivuja paistinpannulle. Siihen vielä kylkeen puolukkasurvosta, niin ateria ei siitä juuri parane.

Hamsterille on kunniaksi, jos asunnosta löytyy tulisija, jossa voi polttaa puuta. Ennen kuin takkaa voi käyttää, tulee hankkia polttopuita. Tässä suomalaiset ovat ennätyskansaa. Suomalaisten polttopuulatojen, pihanperien vajojen ja metsäpinojen kapasiteetti on valtaisa. Se varmaan vastaa energiamäärältään yhtä ydinvoimayksikköä.

Olemme polttopuusta omavaraisia ja niillä voitaisiin lämmittää vaikka Ruotsikin tarvittaessa. Polttopuiden teko onkin monen eläkeläismiehen harrastus.

Polttopuut ja peruna ovat suomalaisen varautumisen historiallisia kulmakiviä.

SUOMALAISTEN SELVIYTYMINEN pohjolan ankarissa olosuhteissa perustuu valmiuteen olla omavarainen ennen talvikauden alkua. Polttopuita hankitaan jo keväällä tai aikaisempina keväinä, että ne olisivat kuivia ja poltettavissa kylmäjakson aikana.

Peruna taas on kasveista se, jonka ansiosta suomalaiset ovat voineet näinkin pitkään pohjan perukoita asuttaa. Peruna kasvaa maan alla, joten se on suojassa tuottaakseen satoa. Vastaavia kansoja ruokkivia kasveja maailmalla ovat riisi ja maissi.

Polttopuut ja peruna ovat suomalaisen varautumisen historiallisia kulmakiviä. Vasta myöhemmin on tulleet säilykkeet, joita löytyy monen varautujan komeroista.

Tulevasta talvesta on ennustettu sähköpulan ja nousevan hinnan vuoksi vaativaa. Sähköä tulisi säästää, että sitä riittäisi kaikkien tarpeisiin. Kansalaisille tullaan jakamaan tästä erilaisia sähkönsäästöohjeita. Onneksi rakennuslainsäädännössä on aikoinaan ollut velvoite rakentaa omakotitaloihin myös tulisijoja. Tämänkin on lainsäätäjä nähnyt tarpeelliseksi sinne laittaa. Sekin on osa suomalaista varautumista.

Monet ovat ärsyyntyneet siitä, että sähköä tullaan säästämään. Siihen ei ole oikein totuttu. Siitä kannattaakin tehdä harrastus, jossa koko perhe otetaan mukaan.

Sähköstä Suomi tulee olemaan omavarainen ensi vuoden puolella. Siitä kiitos valmistumisestaan myöhästyneelle Olkiluoto 3 -ydinvoimalalle, jota nyt loppusuoralla koekäytetään. Tätä voimalaa vihreät aikoinaan vastustivat ankarasti. Nykyään siitä osataan niissä piireissä sopivasti vaieta.

Kirjoittaja on yrittäjä ja Pohjanmaan sos.dem. piirihallituksen jäsen Kaustiselta.