”Populaatiot kärsivät nälästä, kylmästä, taudeista, loisista…” – järjestöt vetoavat kansanedustajiin kissakriisin ratkaisemiseksi

75 eläinsuojeluyhdistystä vetoaa kansanedustajiin kissojen puolesta. Niiden mukaan kissakriisi on valtava eläinsuojelullinen ongelma, joka ei ratkea ilman lainsäädännön tukea. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite vaatii vapaana ulkoilevien kissojen pakollista leikkauttamista sekä kaikkien kissojen tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä. Eläinsuojelutoimijoiden yhteinen kirjelmä Suomen kaltoinkohdelluimman lemmikkieläimen tilanteesta on toimitettu tänään Eläinten päivänä kansanedustajille.

Kansalaisaloite keräsi 56 862 kannatusilmoitusta vajaassa neljässä kuukaudessa. Eläinsuojelujärjestöjen yhteisen, vastaavansisältöisen Kissakriisi-vetoomuksen allekirjoitti lähes 60 000 ihmistä vain yhden kuukauden aikana viime syksynä.

Eläinsuojelutoimijoiden mukaan löytöeläinten vastaanottopaikkoihin päätyy vuosittain noin 10 000 kissaa, joista vain viidennes pääsee takaisin kotiin.

– Kissapopulaatioissa elää tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kissoja,joista kukaan ei kanna vastuuta. Populaatiokissat kärsivät nälästä, kylmästä, sisäsiittoisuudesta sekä tarttuvista taudeista ja loisista. Kissapopulaatiot syntyvät ja kasvavat ihmisen toimien seurauksena, ja suurin osa niistä saa alkunsa leikkaamattomista, vapaana ulkoilevista kotikissoista, kirjelmässä todetaan.

Vain murto-osaa apua tarvitsevista kissoista pystytään auttamaan.

Heitteillejätettyjen kissojen auttaminen on lähes kokonaan vapaaehtoisten eläinsuojeluyhdistysten harteilla. Kansalaisaloitteen tekijöiden mukaan yhden populaatiokissan hoitoon kuluu keskimäärin 500 euroa. Sadan kissan populaation kiinniottoon ja hoitamiseen kuluu satoja vapaaehtoisten työtunteja ja kymmeniä tuhansia euroja. Vain murto-osaa apua tarvitsevista kissoista pystytään auttamaan.

Eläinsuojeluyhdistykset huomauttavat, etteivät ole ole yksin vaatimustensa takana. Eläinlääkäreille suunnattuun kyselyyn vastanneet pitävät kissapopulaatioiden ennaltaehkäisyssä tärkeimpänä keinona vapaastiulkoilevien kissojen pakollista leikkauttamista. Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin säätäminen pakolliseksi oli suosituin lainsäädännön kehittämistä koskeva ehdotus. Myös Suomen kansa haluaa muutosta.

– Kissakriisi on mahdollista ratkaista. Omistajalle tulee säätää velvollisuus estää pitämiensä kissojen hallitsematon lisääntyminen. Lisäksi kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädettävä pakolliseksi vähintään samalla aikataululla kuin koirien vastaava, vuoden 2023 alussa voimaan tuleva velvoite. Eläinsuojelullisesti kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on vielä tärkeämpää kuin koirien, kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Teija Englund perustelee tiedotteessa.

Yhdistysten mukaan kissan alhainen arvostus on yksi keskeisimmistä kissakriisin taustasyistä.

– Kissaongelmaan puuttuminen lainsäädännöllä on paitsi välttämätöntä myös tarpeellinen kannanotto päättäjiltä kissan arvon puolesta.