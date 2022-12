Porin SDP:n kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja Neea Kähkönen: ”Tarvitsemme avointa keskustelukulttuuria kansalaisten kanssa”

Neea Kähkösen mielestä sosialidemokratia on mahdollisuuksien luomista kaikille. Tämä on toteutunut hänen elämässään. Perinteisen vaalityön rinnalle hän kaipaa uusia kokeiluja, joissa ihmisten kohtaaminen on kaiken a ja o. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Neea Kähkönen, 28, on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olemaan jo monessa mukana. Hän on toiminut useita vuosia tarjoilijana ja myyjänä sekä Demariopiskelijoiden (SONK) pääsihteerinä. Nykyisin Kähkönen toimii Palvelualojen ammattiliitto PAM:in aluetoimitsijana Porissa. Hän on opiskellut kaksoistutkintona matkailupalveluiden tuottajaksi ja myöhemmin yhteisöpedagogiksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Kähkönen liittyi 21-vuotiaana Sosialidemokraattisiin nuoriin ja on tällä hetkellä myös Porin kaupunginvaltuutettu. Neea Kähkösellä on selvä näkemys sosialidemokraattisen politiikan merkityksestä.

– Sosialidemokratia on mahdollisuuksien luomista kaikille taustastaan riippumatta, valitettavasti se ei kuitenkaan aina toteudu kaikkien kohdalla vaan monet haasteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Minua huolettaa, miten puutumme esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoitoon, Kähkönen kertoo.

SDP:n kunnallisjärjestöllä ja sen puheenjohtajalla on paljon vaikutusvaltaa Porissa. Neea Kähkönen painottaa, että kunnallisjärjestön rooli on tuoda puolueen toimijat yhteen, ja saada ihmiset toimimaan yhteisen päämäärän vuoksi niin, että aate muuttuu teoiksi. Myös puolueen organisaatio Porissa mietityttää.

– Porissa meidän pitäisi alkaa pohtia, onko täällä liian paljon sosialidemokraattisia paikallisyhdistyksiä. Löytyisikö yhdistymisen kautta voimavaroja käytännön poliittiseen työhön ja aktiiviset ihmiset lähemmäksi toisiaan? Kähkönen kyselee.

Omat näkemykset on tuotava avoimesti esiin.

Neea Kähkönen kertoo olevansa kuunteleva ja keskusteleva johtaja, joka ottaa muut huomioon.

– Pidän tärkeänä, että toimintamme näkyy ulospäin sellaisena, että se vetää mukaansa ihmisiä. Tämähän on kansanliikkeen keskeinen tehtävä.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana Kähkönen korostaa ohjelmatyötä. Hänellä on vahvoja näkemyksiä, joihin yrittää saada muut mukaan. Siitä huolimatta Kähkönen pitää ensiarvoisena demokraattista päätöksentekoa.

– Omat näkemykset on tuotava avoimesti esiin. Lähtökohtani on, että päätös tehdään demokraattisesti ja sen mukaan mennään. Poliittisessa päätöksenteossa täytyy olla rehellinen itselle. Jos ei pysty seisomaan omien sanojensa takana, silloin ollaan metsässä. Kaikki lähtee inhimillisyydestä ja yhdenvertaisuudesta, hän sanoo.

– Uudelta kunnallisjärjestön hallitukselta toivon aloitteellisuutta, uusien ajatusten jakamista ja hyvää henkistä haastoa tarpeen vaatiessa. Toivon, että käymme rakentavaa vuoropuhelua puolueen sisällä ja käännämme katseet tulevaan, koska me voimme vaikuttaa siihen minkälainen se on, Kähkönen esittää.

Haluan tukea ovelta ovelle -kampanjaa.

KUNNALLISJÄRJESTÖ luo puitteet vaaleissa oleville ehdokkaille. Vaaleja on lähes vuosittain, ja ne kuormittavat ehdokkaita, tukijoukkoja ja vapaaehtoisia. Neea Kähkösen mielestä on pystyttävä luomaan lisää mahdollisuuksia uusille aktiivisille ihmisille, jotka haluavat olla mukana yhdessä tekemässä vaalityötä.

– Nuorten osuutta ehdokkaissa kaikissa vaaleissa on lisättävä. On myös oltava kasvun paikkoja nuorille politiikkaan. Tarvitsemme avointa keskustelukulttuuria kansalaisten kanssa. Perinteisen vaalityön rinnalle tarvitaan uusia kokeiluja. Ihmisten kohtaaminen on kaiken a ja o. On kohdattava ihmisiä heidän omassa ympäristössään. Haluan tukea ovelta ovelle -kampanjaa, jossa ehdokkaat käyvät kotiovilla ennen muuta sellaisilla asuinalueilla, missä ei ehkä kovin paljon seurata medioita. Juuri heidän luonaan on käytävä kysymässä, mitä kuuluu.

– Eduskuntavaalit ovat kova ponnistus ja kunnallisjärjestö on vahvasti mukana vaalityössä yhdessä piirin kanssa. Jokaisen panosta tarvitaan, että SDP on Suomen suurin puolue ja Satakunnan ykköspuolue. Puolueella on vahvat näytöt kuluneelta vaalikaudelta ja sen päälle on hyvä rakentaa onnistunut kampanja, Kähkönen uskoo.

Uudelta vuodelta Neea Kähkönen odottaa, että saadaan hyvät työehtosopimukset palvelualoille.

– Uuden vuoden lupauksia en tee, teen niitä ympäri vuoden. Jos tulee kiva juttu, niin toteutan sen kyllä heti. Yksi tällainen on, että pääsen käymään avannossa, mitä en ole vielä ehtinyt tekemään. Näin uusi vuosi alkaisi raikkaasti.