Porissa vesipulmat jatkuvat: ”Tiistai on todennäköisesti melko pitkällä ennen kuin vedenpaine saadaan normaaliksi”

Porissa vesijohtoveden paine pysyy normaalia heikompana pitkälle tiistaihin, arvioi Porin Veden verkostopäällikkö Markku Harju STT:lle maanantaina iltapäivällä.

Vesijohtoveden paine putosi maanantaiaamuna eri puolilla Poria kahden ison vesijohdon rikkoutumisen vuoksi. Vesilaitokselta kerrottiin, että jotkut asiakkaat ilmoittivat aamulla veden tulon katkenneen kokonaan. Iltapäivällä vedenpaineet olivat nousussa.

- Tavoitteena on, että viat saadaan korjattua pimeän aikana tiistaiaamuun mennessä. Sen jälkeen on kuitenkin vielä muun muassa huuhdeltava verkostoa. Tiistai on todennäköisesti melko pitkällä ennen kuin vedenpaine saadaan normaaliksi, Harju kertoi.

Runkovesilinjassa ilmeni vuoto Porin Veturitallinpolun ja Karjarannantien välillä. Myöhemmin havaittiin, että myös isompi päävesijohto Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen ja kaupungin välillä oli rikki.