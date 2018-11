Pormestari Lauri Lylyn asettama työryhmä helpottaisi köyhyyttä Tampereella

Tampereen kaupunki pyrkii vähentämään köyhyyttä ohjelmalla, joka kattaa vuodet 2018-2021. Pormestari Lauri Lylyn nimeämä työryhmä luovutti köyhyysohjelmansa pormestarille maanantaina. Ohjelma sisältää ”useita ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi”.

Ohjelman vaatimasta rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto. Köyhyystyöryhmä koostui poliittisista päättäjistä. Puheenjohtajana toimi valtuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (vas.) ja varapuheenjohtajana apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.)

Köyhyysohjelmaan valittiin neljä köyhyydestä kärsivää ryhmä: Lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.

Köyhiä rittää talouskasvusta huolimatta

Pienituloisten osuus Tampereen väestöstä on laskenut, mutta hitaasti. Vuonna 2016 pienituloisia oli noin 16,6 prosenttia, kun osuus vuonna 2010 oli liki viidesosa kaupunkilaisista eli 18,1 prosenttia. Lisäksi pitkään pienistä tuloista kärsivien osuus kaupunkilaisista on kasvanut. Tampereella pienituloisten osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin.

Reilu viidennes eli yli 20 prosenttia tamperelaisista on viimeisten 12 kuukauden aikana joutunut tinkimään ruoasta tai lääkkeistä. Noin 13 prosenttia on pelännyt, etteivät rahat riitä ruokaan. Tampereella osuudet ovat maan keskitasoa korkeammat. Köyhyys on monen lapsiperheen arkea Tampereella.

-Työryhmä etsi keinoja köyhyydestä kärsivien tamperelaisten elämänlaadun parantamiseksi kaupungin taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa, työryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen toteaa.

Köyhyystyöryhmän esittämät toimenpiteet:

Kaikenikäiset:

– Julkisten palveluiden piiriin matala kynnys.

– Apua oikeaan aikaan.

– Ruuan jakelu vähävaraisille.

– Tuetaan järjestöjen toimintaa, pidetään kaupungin asuntojen vuokratason kohtuullisena, laaditaan sosiaalisille investoinneille budjetti.

Lapsiperheet:

– Laajennetaan maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa täydentävää toimeentulotukea.

– Varmistetaan perusopetuksen maksuttomuus.

– Tarjotaan lapsiperheille neuvontapalveluita oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä myös perheiden taloudellisissa asioissa.

Nuoret:

– Edistetään opintojen ja oppimateriaalien maksuttomuutta. Käytetään tarvittaessa ehkäisevää toimeentulotukea.

– Kehitetään Ohjaamon toimintaa ns. yhden luukun -periaatteella.

– Varmistetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon riittävät resurssit.

– Tarjotaan nuorille maksuton ehkäisy.

Työikäiset:

– Kehitetään ja laajennetaan aktiivipassia.

– Lisätään harkinnanvaraista toimeentulotukea.

– Vahvistetaan Huoltsun toimintaa ja laajennetaan aukioloaikoja.

Ikäihmiset:

– Nostetaan palvelukeskuskortin ja harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen tulorajoja.

– Lisätään ikäihmisten avustaja-, ulkoilutus- ja saattajapalveluja.

– Lisätään kotipalvelua.