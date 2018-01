Pormestarit Lauri Lyly ja Jan Vapaavuori: Lentorata koko maan liikennejärjestelmän kannalta kriittinen investointi

Ammatillisen koulutuksen uudistus on herättänyt koko maassa laajaa keskustelua. Uuden lainsäädännön mukaan koulutusta ollaan siirtämässä kasvavassa määrin työpaikoille.

Opettajat ovat reagoineet voimakkaasti työtuntiensa vähenemiseen ja tehtävien siirtämiseen ohjaajille. Moni muukin uudistuksen kohta on ollut kritiikin kohteena. Uudistuksen pelätään heikentävän ammatillisen koulutuksen tasoa.

Asiaan tarttui Tampereen kaupunginvaltuustossa valtuutettu Riitta Ollila (sd), joka teki asiasta valtuustokyselyn. Ollila sanoi pyrkivänsä kyselyllään selvittämään sen, miten Tampere on pystynyt valmistautumaan uuteen lainsäädäntöön.

Ollilaa kiinnosti muun muassa, miten Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu) on varauduttu koulutuksen siirtymiseen työpaikoille, mikä on oppilashuollon tilanne ja miten oppisopimuskoulutusta kehitetään?

Yhteistyöllä pitkät perinteet

Ollilan kysymykseen valtuuston viime kokouksessa vastannut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki (vihr) totesi Tredulla ja yritysten yhteistyöllä olevan jo pitkät perinteet.

– Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on kehitetty useilla eri työelämäprojekteilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla on työpaikalla tapahtuvan ohjauksen aluevastuumalli. Liiketaloudessa sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla on tarjolla mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia työelämässä siten, että opettaja on mukana työpaikalla.

– Tredun Santalahdentien toimipiste on osa Tampereen kaupungin hyvinvointikeskusta. Hiedanrantaan on muodostumassa monialainen oppimisympäristö, jossa tutkinnon osia ja kokonaisia tutkintoja voidaan suorittaa työelämässä aivan uudenlaisessa kaupunkiympäristössä. Tampere-Pirkkalan lentokentällä on käynnistymässä monialainen yhteistyö Finnavian kanssa, Heinämäki kertoi.

Organisaatiota kehitetty

Treduun on perustettu Työelämäpalvelut -vastuualue, jonka tehtävänä on tukea ja koordinoida työelämäyhteistyötä. Samassa yhteydessä on perustettu yrityskoordinaattorien tehtävä eri toimipisteisiin. Tredulla on yrittäjyyskasvatus- ja yritystoimintapalvelujen kumppanuussopimus Ylöjärven, Oriveden, Nokian, Lempäälän, Kangasalan ja Virtain kanssa. Sopimuksella junaillaan Tredun ja kaupunkiseudun yritysten, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden toimijoiden yhteistyötä.

Heinämäen mukaan vastaavaa toimintaa hoidetaan Tampereella myös kaksivuotisen projektin puitteissa. Sen tavoitteena on kehittää paitsi Tredun työelämä- ja yritysyhteistyötä myös Tredun palveluiden myyntiä. Lisäksi Treduun on perustettu työssäoppimisesta vastaavan koulutuspäällikön määräaikainen toimi.

Lukuvuonna 2017–2018 oppilaitoksessa työskentelee kymmenen työelämäpedagogiikan kehittäjää, TEP-mentoria. He ovat opettajia, joiden tehtävänä on tukea ja auttaa opettajakollegoja ja työelämän toimijoita. TEP -mentorit ovat linkki koulutusalan, työelämäpalvelujen ja muiden toimijoiden välillä.

Tredu varmistaa työpaikoilla tapahtuvaa ohjausta ja opetusta muun muassa uudistetulla työpaikkaohjaajien koulutuksella ja ohjaajille tarkoitetulla Ohjaan.fi -palvelulla,

Opettajien työllisyys ennallaan

Heinämäen mukaan oppimisen laajentuminen työpaikoille ei vaikuta opettajien työllisyyteen. Opettajien pedagogista osaamista työpaikoilla tarvitaan edelleen, joskin opettajien tehtäväkuva tulee muuttumaan.

– Sen sijaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen voimakkaat leikkaukset johtavat myös Tredussa erittäin kriittiseen henkilöstöresurssien tarkasteluun. Se heijastuu myös opettajiin. Toisaalta oppimisympäristöjen laajentuminen työpaikoille vähentää Tredun omien tilojen tarvetta, jolloin tilakustannuksista voitaisiin siirtää varoja henkilöstö-menoihin.

Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan erityisen tuen tarve ja suunnitellaan opiskelijan opinnoissaan tarvitsemat tukitoimet. Tredussa varmistetaan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan palvelut ja ehkäistään opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä monin eri tavoin.

­- Pirkanmaalla on kuitenkin nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on sosiaalisen toimintakyvyn puutteita, käytös- ja keskittymishäiriöitä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia. Näille nuorille ei ole tarjolla riittävästi kuntouttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa oppisopimuksen entistä joustavamman käytön. Tredussa on Heinämäen mukaan hyvät valmiudet uuden lainsäädännön mukaiseen toimintaan, sillä oppilaitoksessa kehitetyllä oppisopimuspolulla on jo saatu hyviä tuloksia.

Ammatillinen toisen asteen tutkinto sisältää jatko-opintokelpoisuuden, mutta opiskelijan on mahdollista täydentää jatko-opintovalmiuksiaan esimerkiksi valitsemalla yo-tutkintoon valmentavan opintopolun.

