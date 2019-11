Postiriitaan sopu, kiky-tunnit jäävät – PAU:n Nieminen: ”On varmaan realistista, että isot liitot välissä painivat sen painin”

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo olevansa tyytyväinen, että Postin työriitaan on saatu nyt sopu.

– Se on sen kaltainen mitä pakettilajittelijoiden osalta lähdimme hakemaan eli nyt olen tyytyväinen siitä, että me pääsimme sen tyyppiseen ratkaisuun, että siellä on vastaavat työehdot ja palkkamääräykset mitä meillä tässä ns. pääsopimuksessa on.

Paltan ja PAU:n välinen kaksivuotinen postialan työehtosopimus auttaa Paltan mukaan lisäämään Postin kaipaamaa joustavuutta muun muassa työvuorosuunnitteluun. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys säilyy ja palkankorotukset on sidottu viennin yleiseen linjaan.

– Kikyn osalta on varmaan realistista, että isot liitot välissä painivat sen painin eli katsotaan, mitä kikyn osalta tapahtuu. Me seurataan sitä perässä jossain kohtaa, kun nähdään mitkä ratkaisut ovat. Ei ehkä ollut realistista, että me tässä kohdassa lähdemme päänavaajaksi kikyn osalta. Meillä oli tässä sen verran monta muuta asiaa, mitkä piti pystyä ratkaisemaan, PAU:n puheenjohtaja kommentoi sovittelijan toimistolla.

Nieminen sanoo, että halusi puolustaa ihmisten palkkoja ja työsuhteita, ei niinkään periaatteita.

– He ovat yhä matalapalkkaisia ihmisiä. Siellä ei ole mitään sellaista, mistä pystyisi leikkaamaan 30 prosenttia.

Nieminen sanoo, että työntekijät palaavat seuraavan mahdolliseen vuoroon.

– Toivon, että työrauha ja luottamus lähteen hiljalleen palautumaan, ja uskon, että postilaiset ovat onnellisia siitä, että tämä on saatu päätökseen ja työrauha palaa ja he pääsevät tekemään omaa työtään.

Postin työkiistan osapuolet antoivat vastauksensa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan jättämään sovintoesitykseen.

Sovun esteeksi nousseen 700 pakettilajittelijan tilanne lähti Paltan mukaan ratkeamaan maanantaina uuden avauksen myötä, kun Posti Palvelut Oy oli sovun löytämiseksi valmis pohtimaan järjestäytymistään osin uudestaan. Posti Palvelut Oy on liittynyt Paltan jäseneksi paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta. Ratkaisu on rakennettu viime päivien aikana yhdistelmänä erilaisista syksyn mittaan läpikäydyistä esityksistä. Postin aiemmin syksyllä tekemää liikkeenluovutusta ei siis peruta.

– Oli valitettavaa, että Postin täysin laillinen liiketoimintapäätös ja näiden 700 henkilön työehdot muodostivat esteen postialan varsinaisen työehtosopimuksen hyväksymiselle. Pidimme kuitenkin tärkeänä, että jännittynyt tilanne työmarkkinoilla saadaan laukeamaan ja siksi olimme valmiita malliin, jossa myös Palta on mukana, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kuvailee.

Medialiiton hallitus hyväksyi tiistaina Posti Palvelut Oy:n eron Medialiiton työmarkkinajäsenyydestä yhtiön paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta. Posti Palvelut palaa pakettilajittelijoiden osalta Paltan jäseneksi. Muilta osin Posti Palvelut pysyy Medialiiton työmarkkinajäsenenä.

– Pakettilajittelijoita koskeva ratkaisu on toimiva. Olimme mielellämme myötävaikuttamassa sen syntymiseen. Tärkeintä on, että jakelua ja painamista halvaannuttanut lakko ja koko valtakuntaa haittaavat laajat tukilakot saadaan nyt loppumaan”, toimitusjohtaja Jukka Holmberg kiittelee tiedotteessa.

Uuden Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen neuvottelevat jatkossa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta. Alkava sopimuskausi pakettilajittelijoiden osalta päättyy 31.1.2022.

Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että Posti on tyytyväinen, että sopu ja työrauha saatiin vihdoin vaikeiden neuvotteluiden ja pitkän lakon jälkeen. Postiala on suuren murroksen keskellä eikä ratkaisun löytäminen ollut helppoa.

– Toivon, että me kaikki postilaiset voimme tämän vaikean jakson jälkeen löytää jälleen yhtenäisyyden ja toimia yhdessä Postin, sen työntekijöiden ja asiakkaiden parhaaksi. Nyt katsomme tulevaan ja jatkamme toimintamme uudistamista ja kehittämistä strategiamme mukaisesti yhdessä henkilöstömme ja asiakkaiden kanssa, Kuusisto sanoo tiedotteessa.