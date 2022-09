Potilasturvallisuuslakia vastustanut vasemmistoliiton edustaja odottaa rangaistusta – Saramo: ”Tämä pitää käydä nyt yhdessä läpi”

Ryhmäpäätösten vastaisesta äänestämisestä on politiikassa tavattu rangaista esimerkiksi varoituksella, ellei kansanedustajille ole etukäteen myönnetty omantunnonvapautta.

– Olen tyyni, koska aina pelisääntöjen rikkomisesta seuraa jokin sanktio ja se täytyy vaan kestää. Se on minusta ihan kohtuullista. Muutenhan meillä kaikilla olisi aina erivapauksia, Hänninen toteaa.

Etukäteen hän ei mahdollista rangaistustaan halua pohtia. Hoitajien työriidan ajaksi pikavauhdilla tehdyn lain tarkoituksena on varmistaa ihmisten hengen ja terveyden kannalta välttämättömän suojelutyön tekeminen. Hännisen mukaan kyse on lakko-oikeuteen puuttumisesta.

– Minulle tämä oli niin vaikea arvovalintakysymys, että minä en voinut missään tapauksessa äänestää kyllä, enkä halunnut olla (täysistunnosta) poissakaan, koska haluan osoittaa, että lakko-oikeus on minulle tosi tärkeä. Ymmärrän, että ihmisten henki ja terveys on aina prioriteetti numero yksi mutta eihän me niitä tällä lailla turvata vaan käytännön työllä.