Pragmaatikko Jääkiekkoliiton johtoon – Hietanen kaipaa jääkiekkoon asennemuutosta

Jääkiekkoliiton puheenjohtajavaalin selvin numeroin hävinnyt Erkka Westerlund tulkitsi äänestystuloksen siten, ettei liitto ollut valmis hänen ajamaansa muutokseen. Puheenjohtajaksi valittu Heikki Hietanen kuuli Westerlundin liittovaltuutetuille pitämän puheen. Hänen mielestään siinä oli asioita, jotka voi allekirjoittaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ehdottomasti. Erkka on kokenut valmentaja ja viestinviejä siitä, miten kokonaisuuksia jääkiekossa voitaisiin hallita. Kaikkien näkemykset ja opit kannattaa ottaa mukaan, Hietanen sanoi.

Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti?

- Erkka on filosofinen mies. Olen ollut hänen kanssaan tekemisissä jo parikymmentä vuotta. Erkka katsoo isoa kuvaa, ihan kauniita ajatuksia, mutta minä olen enemmän sellainen, että haluan niitä käytäntöön. Erkka on filosofisempi, minä pragmaattisempi ja vien omalla laillani asioita eteenpäin, Hietanen vastasi.

Hän ei kuitenkaan täysin allekirjoittanut Westerlundin näkemystä, että Jääkiekkoliitto ei olisi valmis muutokseen.

Olemme valmiita muutokseen, jota yhteiskunta meiltä vaatii.

- Me olemme valmiita muutokseen. Esimerkkinä siitä on, että puolet valtuutetuista on uusia. Olemme valmiita muutokseen, jota yhteiskunta meiltä vaatii.

Hietanen sanoi kaipaavansa jääkiekkoon asennemuutosta. Toisaalta hän oli sitä mieltä, että ongelma on pikemmin liiton vastuullisuusohjelman jalkauttamisessa kuin itse ohjelmassa.

- Meidän vastuullisuusohjelmamme on hyvä, mutta sen jalkauttamisessa on parannettavaa. Liiton tehtävä on auttaa seuroja, kouluttaa ja viestiä, Hietanen linjasi.

Liittovaltuusto valitsi lauantaina äänin 26-6 Hietasen liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.