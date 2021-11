Linnan juhlat peruttu – ”Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa”

Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa presidentti Sauli Niinistön lausunnon, että Presidentinlinnan juhlavastaanotto 6. joulukuuta on peruttu. Myös veteraanien ja lottien kutsuvierastilaisuus on terveysturvallisuussyistä peruttu. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Rajoitukset ovat tiukentuneet viime viikosta ja on ennakoitavissa, että ne tiukentuvat edelleen. Koko pandemian ajan tasavallan presidentin kanslian toiminnassa on noudatettu erityistä varovaisuutta sekä voimassa olevia koronavirusrajoituksia ja -suosituksia. Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, jollainen itsenäisyyspäivän vastaanotto on.”

Niinistö esittää vastaanotolle ja veteraanitilaisuuteen kutsutuille syvimmät pahoittelunsa tilaisuuksien peruuntumisen johdosta.

Tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutut saavat kuitenkin kutsun myös 6. joulukuuta 2022 Presidentinlinnassa järjestettävälle juhlavastaanotolle. Veteraaneille ja lotille järjestetään erillinen tilaisuus pandemiatilanteen sen salliessa.