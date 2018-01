Presidentinvaalit muistetaan uuden Kekkosen tulemisesta, Pekka-hypen hiipumisesta ja mediasotaa käyvästä ikipyrkyristä

Reilun viikon päästä tulee kuluneeksi tasan sata vuotta Suomen itsenäisyyden ajan suurimmasta ja kansakuntaa jakavimmasta kriisistä. Sisällissodan katsotaan virallisesti alkaneen, kun Helsingin työväentalon torniin sytytettiin vallankumouksen merkiksi punainen lyhty 26. päivä tammikuuta vuonna 1918.

Sotatoimet kestivät reilu kolme kuukautta, jonka jälkeen mielivaltainen valkoisen puolen terrori kylvi teloitusten, nälän ja tautien aiheut tamaa kuolemaa vielä pitkään.

Sodan saldo on karmivaa luettavaa. Yhteensä kuolonuhreja lasketaan olevan noin 36 000 ihmistä, joista valkoisen puolen osuus oli noin 5 000. Väkilukuun suhteutettuna Suomen sisällissota on raakuudessaan verrattavissa 1930-luvulla käytyyn Espanjan sisällissotaan. Kuvaavaa on se, että talvisodassa, joka kesti sotatapahtumina yhtä kauan kuin sisällissota, kuoli

10 000 suomalaista vähemmän.

Sata vuotta sisällissodasta on pitkä aika, mutta vasta nyt tuntuu olevan oikea aika sisällissodan intohimottomalle tarkastelulle.

Yle uutisten teettämän kyselyn mukaan enemmistö tämän päivän suomalaisista sijoittuu sotasyyllisyyskysymyksessä enemmän rintamalinjojen keskelle kuin jommallekummalle puolelle. Punaisia sotasyyllisinä pitävät 33 prosenttia suomalaisista ja valkoisia 16 prosenttia. Huomionarvoista on kuitenkin se, että 18–24-vuotiaista suomalaisista valkoisia pitää syyllisinä vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista.

Tammikuun 19. päivä tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa mielenkiintoinen Juha Matikaisen väitöskirja, jossa on tarkasteltu 16 työväen lehden suhtautumista väkivaltaan vuosina 1917–1918. Matikaisen väitöksen mukaan sisällissodan jälkeinen voittajien historiankirjoitus väitti SDP:n lehdistön kiihottaneen oppimattomat työläisjoukot kapinaan porvaristoa vastaan.

Lehtikirjoittelussa kuitenkin vastustettiin jyrkästi väkivaltaisia menetelmiä ja vaadittiin puoluetta pysymään parlamentarismissa. Näin lähes koko puoluelehdistö asemoitui puolueessa oikealle. Erityisesti puoluelehdistön kritiikki kohdistui punakaartilaisradikalismiin, minkä vuoksi monet lehdet joutuivat kaartien kanssa vaikeuksiin. Vasta sodan kuluessa työväenlehdistö asettui vallankumouksen puolelle.

Sadassa vuodessa yhteiskuntamme on kehittynyt oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Siitä huolimatta luottamus eri yhteiskuntaluokkien välillä on tänäkin päivänä koetuksella. Vaikka väkivallan uhkaa eri kansanosien välillä on vaikea nähdä, luottamuksesta ja oikeudenmukaisuudesta on tinkimättömästi pidettävä kiinni.

Luottamus syntyy siitä, että ihmiset kokevat olevansa samassa veneessä ja vielä niin, että kaikille on varattuna hädän tullen paikka pelastusveneessä.