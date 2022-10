Presidentti Alexander Van der Bellenille ennakoidaan jatkokautta Itävallassa – “Suurin kilpailija sunnuntaina tulee olemaan sohva”

Muut kuusi ehdokasta, kaikki miehiä, ovat jääneet kyselyissä huomattavasti vähemmälle kannatukselle.

- Suurin kilpailija sunnuntaina tulee olemaan sohva, Van der Bellen sanoi perjantaina viimeisessä kampanjatilaisuudessaan kannustaessaan ihmisiä käymään äänestämässä.

Noin yhdeksän miljoonan asukkaan Itävallassa on noin 6,4 miljoonaa äänioikeutettua.

Van der Belleniä on mainostettu kampanjajulisteissa ”turvalliseksi valinnaksi myrskyisinä aikoina”, mikä on viittaus koko Eurooppaa koettelevaan inflaatioon ja energiakriisiin. Hän on vaaleissa riippumattomana ehdokkaana. Hän on aiemmin ollut vihreän puolueen puheenjohtaja.