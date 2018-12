Presidentti Niinistö Al Goren haastattelussa: ”Jos menetämme Arktiksen, menetämme maailman”

Presidentti Sauli Niinistö painotti tiistaina Yhdysvaltain entisen varapresidentin Al Goren haastattelussa, että jos menetämme Arktiksen, menetämme maailman.

Arktista aluetta uhkaa Niinistön mukaan musta hiili, joka peittää jäätiköt ja edistää ilmastonmuutosta.

Gore haastatteli Niinistöä vuorokauden ympäri kestävään 24 hours of Reality -ohjelmaan, jonka takana on Goren perustama ilmastonmuutosta vastaan taisteleva The Climate Reality Project -järjestö.

– Mustan hiilen poistamisella olisi välitön vaikutus ilmastoon, Niinistö sanoi ohjelmassa.

Hänen mukaansa mustan hiilen kertyminen arktiselle alueelle johtuu muun muassa ylimääräisen kaasun polttamisesta Venäjän kaasukentillä. Asiaan vaikuttavat myös Venäjän vanhanaikaiset voimalat ja metsäpalot muun muassa Ruotsissa.

Niinistö kehui kuitenkin yhteistyötä Arktisessa neuvostossa. Hänen mukaansa neuvostossa ei ole esiintynyt suuria ongelmia sen 20-vuotisen historian aikana.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada.

Gore kysyi Niinistöltä, tulevatko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Arktisen neuvoston huippukokoukseen, jota Suomi ajaa. Niinistö vastasi, ettei varmuutta vielä ole.

Suomessakin paljon tekosyitä

Niinistö kertoi haastattelussa, että Suomessakin on paljon tekosyitä käyttää fossiilisia polttoaineita. Hän viittasi kylmän ilmaston aiheuttamaan lämmityksen tarpeeseen ja pitkiin välimatkoihin.

Niinistö korosti kuitenkin, että Suomi tavoittelee hiilineutraalia yhteiskuntaa vuonna 2045. Hän kertoi myös pitävänsä ydinvoimaa siirtymäkauden ratkaisuna.

– Uudenlaista ajattelua edustaa energian säästäminen yhtenä elementtinä, Niinistö sanoi.

Ohjelma eteni tunti tunnilta

Kansainvälinen maratonohjelma 24 hours of Reality – 24 tuntia todellisuutta – eteni tunti tunnilta. Lähetys alkoi kello 4 Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä ja kiersi 24 tunnin aikana koko maapallon. Niinistön osuus alkoi 14. tunnilla eli kello 17 jälkeen Suomen aikaa.

Ohjelma käynnistyi Ylen mukaan Los Angelesista Yhdysvaltain länsirannikolta. Muun muassa Tyynenmeren saarivaltioissa esillä olivat merenpinnan nousemisen vaikutukset, jotka näkyvät kaikkein voimakkaimmin matalilla saarilla. Ne uhkaavat hukkua kokonaan, jos ilmastonmuutos johtaa merenpinnan nousuun.

Lähetyksessä oli mukana poliitikkoja, näyttelijöitä, muusikoita ja muita vaikuttajia eri puolilta maapalloa.

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Gore sai vuonna 2007 Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kanssa työstään ilmastonmuutosta vastaan.

STT–ANTTI AUTIO