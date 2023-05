Presidentti Niinistö toivottaa kruunatuille Charlesille ja Camillalle menestystä

Niinistö kertoo Twitterissä toivottaneensa Suomen puolesta Charlesille ja Camillalle pitkää ja menestyksekästä valtakautta.

Niinistö edusti Suomea kruunajaisissa yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa.

Aiemmin tänään myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkaisi onnittelunsa Charlesille ja Camillalle.

It was a great pleasure and honour to attend the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla today in London.

On behalf of Finland, we extended Their Majesties our very best wishes for a long and successful reign. pic.twitter.com/De7GUzbYpJ

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 6, 2023