Presidentti Niinistö Ukrainan tilanteesta: ”Suomessa ollaan ajan tasalla ja kaikin puolin valmiita”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Minskin sopimuksen tie on nyt kuljettu loppuu. Niinistön mukaan presidentti Putinin päätös tunnustaa Donetskin ja Luhanskin itsenäisyys luo Venäjälle kulissin ja puitteet toiminnalle Ukrainan maaperällä.

Niinistön mukaan nyt on tärkeintä, että sotilaalliselta toiminnalta ja väkivallalta pidättäydyttäisiin.

Niinistö kommentoi myös YK:n turvallisuusneuvoston Ukrainaa koskevaa hätäkokousta ja totesi Venäjän rikkoneen kansainvälistä lainsäädäntöä.

– Eipä ole Venäjä juuri tukea saanut mutta huomattavasti kritiikkiä, Niinistö totesi lehdistötilaisuudessaan tiistaina.

Suomessa ollaan Niinistön mukaan Ukrainan tapahtumien osalta ”ajan tasalla ja kaikin puolin valmiita”.

– Suomi vahvasti tukee Ukrainaa ja Ukrainan ihmisiä tässä tilanteessa.

Suomeen ei hänen mukaansa kohdistu tässä tilanteessa minkäänlaista uhkaa.

– Tilanne on siinä mielessä erikoinen, että koko Itämeren alue tuntuu hyvin rauhalliselta. Venäläisen varustelun määrä on vähenemään päin.

Niinistö kommentoi varovaisesti sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Hän huomautti, että Nato-jäsenyydestä on käyty vilkasta keskustelua – ja se vilkastuu entisestään, jos Venäjä antaa siihen aihetta.

– Seuraamme tarkkaan Venäjän käyttäytymistä Ukrainan ulkopuolella. On pidettävä tarkoin mielessä Nato-jäsenyyksissä, että salamaprosessia ei ole olemassa. Ratifioinnit veisivät pitkiäkin aikoja, myös jäseneksi haluavan maan oma käsittely.

Suomessa on herännyt viime päivinä huoli Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta, koska Venäjän valtiollinen Rosatom on mukana siinä. Yhtiön rakennuslupa on valmisteilla. Niinistö totesi, että rakennusluvan tarkastelussa eräs tekijä tulee varmaan olemaan turvallisuus.

– En lähde ennakoimaan ratkaisuja, se ei kuulu minun tehtäviini. Mutta varmasti turvallisuuspuolen arviointi asettuu uudelle janalle.

Niinistöltä kysyttiin miten Venäjän toimet ja kajoaminen Ukrainan suvereniteettiin vaikuttavat Suomen asemaan.

– Se ei minusta Suomen asemaa hetkauta yhtään mihinkään. Suomi on vakaa läntinen demokratia, EU:n jäsen. Ei siihen kokonaisuuteen nuo tapahtumat mitenkään vaikuta.

Niinistö totesi, ettei Putin maininnut eilisessä puheessaan Suomea lainkaan.

– Meidän kannattaa muistuttaa itsellemmekin, että tämä ei nyt meitä välittömästi millään tavalla koske.

Simo Alastalo, Marja Luumi

Uutista päivitetty.