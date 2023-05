Presidenttiehdokkuus kiinnostaa Risto E.J. Penttilää – vahvistaa IS:lle: ”Olen valmis harkitsemaan”

Konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J.Penttilä vahvistaa Iltasanomille, että on kiinnostunut lähtemään presidentinvaaleihin kokoomuksen ehdokkaana. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tämä ei tarkoita sitä, että olisin tehnyt päätöksen, mutta olen kyllä valmis harkitsemaan, Penttilä sanoo lehdelle.

Penttilä on pohtinut asiaa myös Facebookissa ja Penttilän niistä on uutisoinut aiemmin Uusi Suomi.

Penttilä sanoo miettivänsä ehdokkuutta vakavasti, jos entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) ei lähde mukaan kisaan.

Penttilä kertoo aloittaneensa ehdokkuuden pohtimisen sen jälkeen, kun kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon vaihtoehtoja puolueen ehdokkaaksi pohdittiin Helsingin Sanomien kolumnissa otsikolla ”Kenelle Petteri soittaa?” ja esille nousi myös hänen nimensä.

– Jos Alex lähtee täydellä sydämellä mukaan, hänestä tulee kokoomuksen valovoimainen ehdokas, hän kirjoitti aiemmin Facebookissa.

Penttilä arvioi Facebookissa, että jollei Stubb lähde ehdolle, on tarjolla ”monta tasavahvaa kandidaattia”. Kokoomuksen varapuheenjohtajilla Elina Valtosella ja Antti Häkkäsellä on Penttilän arvion mukaan politiikan tuntemusta, mutta ei laajaa ulkopolitiikan kokemusta. Ulkopoliittisen instituutin johtajalla Mika Aaltolalla ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautalalla taas on Penttilän mukaan ulkopolitiikan tuntemusta, mutta ei laajaa suomalaisen politiikan ja yhteiskunnan tuntemusta, Penttilä arvioi.

– Minulla taitaa olla molempia. Joten kai pohdintaa täytyy jatkaa. Ja pitää puhelimessa äänet päällä, hän kirjoittaa.

Penttilä kertoo Iltasanomille, että hän on saanut kokoomuksen jäseniltä ja aktiiveilta paljon yhteydenottoja ehdokkuuteen liittyen. Kokoomuksen johdon kanssa hän ei ole asiasta keskustellut.