Prigozhin: Kapinan tarkoitus ei ollut vallan kaappaaminen

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin sanoo äänitetyssä viestissä, että viikonlopun kapinan tarkoitus ei ollut vallan kaappaaminen Venäjällä vaan protestoiminen. Prigozhin kommentoi asiaa ensimmäistä kertaa viikonlopun tapahtumien jälkeen, mutta ei paljastanut viestissä olinpaikkaansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Wagner-pomo sanoi maanantaina Telegramissa julkaistussa ääniviestissä, että keskeytetty kapina osoitti Venäjällä olevan vakavia turvallisuusongelmia.

Palkkasotilasyhtiön joukot pysähtyivät hänen mukaansa 200 kilometrin päässä Venäjän pääkaupungista Moskovasta.

Prigozhin on Venäjällä edelleen rikostutkinnan kohteena, uutisoivat venäläiset uutistoimistot maanantaina syyttäjänvirastossa työskentelevään lähteeseen viitaten.

KREML kertoi myöhään lauantaina, että Prigozhinia vastaan aloitetut rikostutkinnat aseellisen kapinan organisoimisesta olisi lopetettu. Tuolloin kerrottiin myös, ettei Venäjällä nostettaisi syytteitä myöskään Wagnerin taistelijoita vastaan.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti maanantaina kapinan takia julistetun terrorisminvastaisen operaation päättyneen ja kiitti moskovalaisia rauhallisuudesta ja ymmärryksestä kriisin aikana.

Prigozhin ilmoitti myöhään lauantai-iltana joukkojensa kääntyvän takaisin. Wagner-johtajan ja Venäjän valtionjohdon kerrottiin päässeen sopimukseen, jonka mukaan Prigozhin siirtyisi Valko-Venäjälle.

Venäjän tiedustelupalvelu tutkii, osallistuivatko länsimaiset tiedustelupalvelut Venäjän viikonloppuisiin tapahtumiin, sanoo maan ulkoministeri Sergei Lavrov Venäjän valtiollisella Russia Today -kanavalla (RT) näytetyllä videolla. Asiasta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Lavrov ei kuitenkaan antanut lisätietoja tai todisteita mahdollisesta tutkinnasta.

Lavrov sanoi myös, että Wagnerin toiminta jatkuisi Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, eikä viikonlopun kapina vaikuttaisi Venäjän ja sen liittolaisten suhteisiin.

Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän johdon suunnitelma Wagnerin taistelijoille on edelleen epäselvä.

WAGNER-joukot ovat näyttäneet palaavan Etelä-Venäjällä sijaitseville koulutusleireilleen sotakalustonsa kanssa. ISW sanoo tämän viittaavan siihen, että Kreml aikoo säilyttää ainakin osan Wagnerista sen sijaan, että se pyrkisi välittömästi vapauttamaan joukot palveluksesta.

Ajatushautomo arvioi Wagnerin komento- ja organisaatiorakenteen tulevaisuuden olevan kuitenkin epäselvä. ISW:n mukaan epäselviä ovat myös Wagnerin kapinan lopettaneen sopimuksen mahdolliset vaikutukset Venäjän puolustusministeriön johtoportaaseen.