Prigozhin sanoo Wagnerin pyrkivän syrjäyttämään Venäjän sotilasjohdon

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin mukaan hänen joukkonsa on päässyt sisälle Venäjän sotilastukikohtaan Rostov na-Donussa, Etelä-Venäjän Rostovissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Prigozhin väitti aamuisessa videoviestissään Telegramissa, että Wagnerin taistelijat olivat aamulla kello 7.30 paikallista aikaa ottaneet haltuunsa kaupungin sotilaskohteet, mukaan lukien lentokentän.

– Lentokoneet pääsevät lähtemään normaalisti taistelutöihin ongelmitta. Lääkintälennotkin lähtevät normaalisti. Me vain otimme hallinnan itsellemme, jotta hyökkäyslennot eivät iskisi meihin vaan Ukrainan suuntaan, Prigozhin sanoi Telegram-viestissään CNN:n mukaan.

WAGNER-POMO on uhannut kaatavansa Venäjän sotilasjohdon, jonka kanssa hän on ollut riidoissa jo pitkään liittyen sodan kulkuun Ukrainassa.

Eilen hän kertoi Ukrainan vastahyökkäyksen onnistuneen työntämään pois Venäjän joukkoja Itä- ja Etelä-Ukrainassa ja sanoi Venäjän johdon pettäneen venäläiset.

Prigozhinin mukaan Wagnerin 25 000 taistelijan joukko on nyt valmis kuolemaan venäläisten puolesta.

- Me kaikki olemme valmiita kuolemaan. Kaikki 25 000 ja sitten vielä toiset 25 000, hän sanoi tuoreessa Telegram-ääniviestissä.

Wagner-pomo on uhannut kaatavansa Venäjän sotilasjohdon, jonka kanssa hän on ollut tukkanuottasilla jo pitkään. Aiemmin hän kertoi taistelijoidensa saapuneen Etelä-Venäjällä sijaitsevalle Rostovin alueelle.

Prigozhin on muun muassa syyttänyt Venäjän puolustusministeriä Sergei Shoigua nuorten, valmistautumattomien ja huonosti varusteltujen sotilaiden lähettämisestä sotaan.

Prigozhin on kertonut aiemmin AFP:n ja New York Timesin mukaan, että hänen joukkonsa menevät loppuun saakka Venäjän sotilasjohdon syrjäyttämiseksi.

WAGNER-POMO on väittänyt Venäjän puolustusministeriön lähettävän nuoria sotilaita sulkemaan teitä joukkojensa edestä.

- Tuhoamme kaiken, mikä seisoo tiellämme, Prigozhin sanoi ääniviestissään.

Perjantaina Prigozhin syytti Venäjän hyökänneen Wagnerin taistelijoita ja leirejä vastaan sekä vaati Venäjän sotilasjohdon pysäyttämistä. Venäjän puolustusministeriö on torjunut Prigozhinin väitteet.

Venäjän hallintoa vastustava entinen oligarkki Mihail Hodorkovski kehottaa venäläisiä tukemaan Prigozhinia. Hodorkovskin mukaan venäläisten tulee auttaa nyt ja taistella tarvittaessa vastaan myöhemmin.

Maanpaossa elävän Hodorkovskin mukaan on tärkeä tukea vaikka itse paholaista, jos tämä päättää asettua Venäjän hallintoa vastaan.

- Ja kyllä, tämä on vasta alkua, hän painottaa kommenteissaan sosiaalisessa mediassa.

VARHAIN lauantaina Prigozhin väitti lyhykäisessä ääniviestissä, että Wagnerin joukot olivat ampuneet alas venäläisen sotilashelikopterin. Prigozhin on syyttänyt asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin määräävän iskuja Wagner-joukkoja vastaan, vaikka ryhmän taistelijat liikkuvat siviiliajoneuvojen kanssa.

Hänen mukaansa helikopteri oli avannut tulen siviilikolonnaa vastaan, minkä jälkeen Wagner-taistelijat olivat ampuneet helikopterin alas. Prigozhin ei antanut ääniviestissään tämän tarkempia tietoja, eikä uutistoimisto AFP ole saanut itsenäisesti vahvistettua Wagner-pomon väitettä helikopterin alas ampumisesta.

Prigozhin sanoi aiemmin joukkojensa saapuneen Venäjän eteläosassa sijaitsevalle Rostovin alueelle.

- Lainvalvontaviranomaiset tekevät kaikkensa varmistaakseen asukkaiden turvallisuuden, Rostovin kuvernööri Vasili Golubev sanoi sosiaalisessa mediassa.

- Pyydän kaikkia pysymään rauhallisena, hän jatkoi ja kehotti paikallisia pysymään kodeissaan.

VENÄJÄN turvallisuuspalvelu FSB on kehottanut Wagner-taistelijoita ryhtymään toimenpiteisiin Prigozhinin kiinni ottamiseksi.

FSB syyttää Prigozhinia aseellisen konfliktin lietsomisesta maan sisällä. Lausunnossaan turvallisuuspalvelu myös kuvailee miehen puheita ja toimia Ukrainassa taistelevien venäläissotilaiden selkään puukottamiseksi.

Venäjän pääkaupungissa Moskovassa viranomaiset ovat ottaneet käyttöön aiempaa tiukempia turvatoimia palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan puheiden vuoksi, kertoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

- Turvallisuustoimia Moskovassa on tiukennettu. Kaikki kriittiset tilat, hallinto- ja liikenneinfrastruktuurin kohteet on asetettu tehostetun suojan alle, Tass raportoi lainvalvontalähteeseen viitaten.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on sanonut, että pääkaupungissa on otettu käyttöön terrorismin vastaisia toimia, joiden tavoitteena on vahvistaa turvallisuutta.

Venäläisviranomaiset ovat ilmoittaneet turvatoimia lisätyn myös noin 400 kilometriä Moskovan eteläpuolella sijaitsevalla Lipetskin alueella.

VENÄJÄN valtakunnansyyttäjän mukaan Prigozhinia tutkitaan epäiltynä aseellisen kapinan organisoimisesta ja Wagner-pomoa voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Maan hallinnon mukaan valtakunnansyyttäjä on kertonut presidentti Vladimir Putinille Wagnerin pyrkimyksistä aseellisen kapinan toteuttamiseksi. Kremlin mukaan Putin saa säännöllisiä päivityksiä Wagnerin ja puolustusministeriön välisistä jännitteistä.

- Turvallisuuspalvelut, lainvalvontaviranomaiset, erityisesti puolustusministeriö, FSB, sisäministeriö ja kansalliskaarti raportoivat presidentille jatkuvasti, kellon ympäri, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Valkoinen talo puolestaan kertoo, että Yhdysvallat seuraa tilannetta Venäjällä ja presidentti Joe Bidenia on informoitu tapahtumista. Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan Adam Hodgen mukaan Yhdysvallat käsittelee tuoreita kehityskulkuja liittolaistensa kanssa.

VENÄJÄN puolustusministeriö arvioi, että Ukraina pyrkii käyttämään Wagner-pomon tuoretta provokaatiota hyväkseen. Ministeriön mukaan Ukraina valmistelee uutta hyökkäystä Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Bahmutiin, jonka Venäjä valtasi keväällä kuukausia kestäneiden taistelujen jälkeen.

Ukrainan asevoimat ilmoitti perjantaina seuraavansa Venäjän sisäistä valtataistelua. Ukrainan sotilastiedustelua johtavan Kyrylo Budanovin mukaan kilpailevat venäläiset ryhmittymät ovat alkaneet ”syödä toisiaan vallan ja rahan vuoksi”.

Nimekäs venäläinen kenraali Sergei Surovikin on kehottanut Prigozhinia lopettamaan pyrkimyksensä sotilasjohdon kaatamiseksi.

- Vihollinen vain odottaa, että sisäpoliittinen tilanne pahenee maassamme. Ennen kuin on liian myöhäistä, on välttämätöntä ja on tarpeen noudattaa kansanvaaleilla valitun Venäjän federaation presidentin tahtoa ja määräystä, sanoi Surovikin.

PRIGOZHIN sanoi perjantaina, että ohjusiskuissa, joita hän sanoo Venäjän asevoimien tehneen Wagner-joukkoja vastaan, on kuollut ”valtava määrä” taistelijoita.

Telegram-kanavallaan perjantaina jaetussa ääniviestissä Prigozhin sanoi, että Wagner oli valmis tekemään myönnytyksiä puolustusministeriölle ja luovuttamaan aseitaan.

- Tänään, kun he näkivät, ettei meitä voi murtaa, he iskivät ohjuksin leirejämme vastaan, Prigozhin väitti.

Prigozhin julisti, että Venäjän sotilasjohto on pysäytettävä. Hän kehotti venäläisiä olemaan vastustamatta Wagnerin joukkoja ja varoitti, että vastarintaa yrittävät tuhotaan välittömästi.

- Wagnerin komentajien neuvosto on tehnyt päätöksen. Maan sotilasjohdon pahuus on pysäytettävä, Prigozhin uhosi.

- Oikeus armeijassa palautetaan. Ja sen jälkeen oikeus koko Venäjällä, hän jatkoi.

- Meitä on 25 000, ja me iskemme takaisin.

Prigozhinin mukaan taistelijat palaavat rintamalle ”suojelemaan Venäjää”, kun Wagnerin operaatio on saatettu päätökseen.

WAGNER-POMON uhkaukset kohdistuivat sotilasjohtoon. Hän julisti, että muut hallinnon osat, kuten presidentin hallinto, sisäministeriö ja kansalliskaarti Rosgvardija, toimivat tulevaisuudessa entiseen tapaan.

- Tämä ei ole sotilasvallankaappaus, tämä on marssi oikeuden puolesta, Prigozhin vakuutti.

Venäjän puolustusministeriö torjui Prigozhinin väitteet Telegram-kanavallaan ja ilmoitti, että syytökset ja some-kanavilla jaetut videot ovat ”valheellisia ja tahallista provokaatiota”.

Prigozhin on ärhennellyt Venäjän sodanjohtoa vastaan jo pitkään. Hänen hampaisiinsa on joutunut erityisesti puolustusministeri Shoigu, jota Prigozhin on syyttänyt Venäjän huonosta menestyksestä sodassa Ukrainaa vastaan.

Aiemmin perjantaina Prigozhin kyseenalaisti Putinin päätöksen aloittaa hyökkäyssota Ukrainassa helmikuun lopulla 2022.

- Miksi erityisoperaatio aloitettiin? (Koska) sotaa tarvittiin pönkittämään joidenkin paskiaisten itsetehostusta, hän laukoi.

STT / Arttu Mäkelä, Nina Törnudd, Ayla Albayrak

Uutista päivitetty STT:n laajemmalla versiolla kello 10.24