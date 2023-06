Prigozhinin toimien taustalla saattoi olla kesäkuun 10. päivän määräys

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin joukot ovat poistuneet Etelä-Venäjän Rostovista, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Wagnerin taistelijat ottivat lauantaina haltuunsa sotilastukikohdan kaupungissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuvernööri Vasili Golubevin mukaan Wagnerin kolonna on lähtenyt Rostovista ja suunnannut takaisin leireilleen.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Wagner-taistelijat virtasivat ulos kaupungista samalla, kun osa Rostovin asukkaista huusi ryhmän nimeä.

Rostovista lähti lehden mukaan myös palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin. Sotabloggaajan julkaiseman valokuvan perusteella Prigozhin poistui kaupungissa sijaitsevasta sotilastukikohdasta.

Kremlin mukaan Prigozhin siirtyy Valko-Venäjälle ja välttää rikossyytteet. Prigozhin olisi voinut saada 10-20 vuoden vankeustuomion aseellisen kapinan organisoinnista. Myöskään Wagnerin taistelijoita ei aseteta syytteeseen osallistumisesta kapinaan.

Perjantaina Venäjän sotilasjohtoa kaatamaan ja Moskovaa kohti marssimaan lähtenyt Wagner-pomo ilmoitti myöhään lauantai-iltana joukkojensa kääntyvän takaisin.

VENÄLÄISMEDIAN julkaisemissa videoissa näkyy, kuinka osa paikallisista kiitti Wagner-joukkoja ja toiset halasivat taistelijoita, kun nämä valmistautuivat poistumaan Rostovista.

Lähdön hetket osoittivat New York Timesin mukaan, että Wagnerilla on edelleen jonkin verran kansan tukea Rostovissa, jossa sen joukot ovat olleet säännöllinen näky sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Etelä-Venäjän Rostovin lyhykäisen miehityksen aikana paikalliset turvallisuusjoukot eivät näyttäneet osoittavan järjestäytynyttä vastarintaa Wagneria vastaan, eikä sotilashenkilöstöä täynnä olevassa kaupungissa ole vahvistettu yhtään kuolemantapausta. New York Timesin mukaan Wagneria syrjäyttämään lähetetyt tshetsheenitaistelijat eivät myöskään ikinä saapuneet kaupunkiin.

Paikalliset mediat ovat kertoneet, että Wagnerin taistelijat olivat piirittäneet armeijan ja turvallisuusviraston toimistot ja teljenneet upseerit niiden sisälle, mutta antaneet näiden kuitenkin tilata noutoruokaa.

Wagner-pomo Prigozhin väitti, että hänen joukkojensa toimet Rostovissa eivät olleet häirinneet upseerien sodanaikaista tehtävää eli miehitettyjen ukrainalaisalueiden puolustuksen koordinointia.

New York Timesin mukaan Prigozhinin väitettä on ollut mahdoton vahvistaa. Ukrainan taistelutantereen tapahtumat eivät kuitenkaan näyttäneet lehden mukaan heijastelleen lauantaina Venäjän puolella nähtyjä dramaattisia kehityskulkuja.

YHDYSVALTALAISVIRANOMAISET kertovat epäilleensä jo etukäteen, että Prigozhin on aikeissa ryhtyä Venäjällä toimiin korkea-arvoisia puolustusviranomaisia vastaan, kertoo New York Times.

On jokseenkin epäselvää, milloin Wagner-pomon aikeet tulivat alkujaan Yhdysvaltain tietoisuuteen, mutta tiedusteluviranomaiset tarjosivat lehden mukaan jo keskiviikkona tilannepäivityksiä hallinnolle ja puolustusviranomaisille.

Torstaina juonesta saatiin lisävahvistusta ja tiedusteluviranomaiset kertoivat asiasta rajatulle ryhmälle kongressin johtajia. Asiasta kertovat New York Timesille nimettömänä pysyttelevät henkilöt, jotka ovat tietoisia tiedoksiannoista.

Washington Post puolestaan kertoo Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden saaneen Prigozhinin aikeista tiedustelutietoja jo kesäkuun puolivälin tienoilla. Asiasta kertovat lehdelle useat yhdysvaltalaisviranomaiset, joiden mukaan tiedustelutiedoista oli kerrottu kiireellisesti myös maan hallinnolle.

Sen jälkeen kun Prigozhin ryhtyi toimiin perjantaina, ovat yhdysvaltalaisviranomaiset kommentoineet tapahtumia hyvin vähän julkisuudessa. New York Timesin mukaan viranomaiset ovat olleet varovaisia yhtäältä siksi, että tapahtumat etenivät nopeasti, mutta toisaalta myös, koska he eivät halunneet antaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille minkäänlaista tekosyytä syyttää länttä Prigozhinin toimista.

Lehden mukaan useat viranomaiset kuitenkin ovat sanoneet odottavansa, että Putin päätyisi joka tapauksessa syyttämään kapinan olevan seurausta ulkomaisesta juonesta.

WASHINGTON POSTILLE puhuneiden viranomaisten mukaan Prigozhinin aikeiden taustalla on ollut Venäjän puolustusministeriön kesäkuun 10. päivänä antama määräys. Määräyksen mukaan vapaaehtoisjoukkojen tulee jatkossa allekirjoittaa sopimukset suoraan puolustusministeriön kanssa. Monitulkintaisen lauseen katsottiin olevan suoraan suunnattu Wagneria vastaan.

Prigozhin totesi tuolloin, että hänen sotilaansa tulevat boikotoimaan kaikenlaisia sopimuksia.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Wagner-pomon suunnitelmien tarkasta luonteesta tai aikataulusta ei ollut kuitenkaan selkeää tietoa kuin vasta hieman ennen kuin Prigozhin lähti marssimaan kohti Moskovaa.

- (Mutta) oli tarpeeksi signaaleja, että kykenimme kertomaan johdolle — että jotain oli vialla, sanoi nimettömänä pysytellyt viranomainen Washington Postille.

Viranomaisten mukaan huolta on aiheuttanut esimerkiksi se, mitä Venäjällä voisi tapahtua maan sisäisten epävakauksien seurauksena ja miten se voisi heijastua maan rajojen ulkopuolelle.

Valkoisen talon lisäksi tiedustelutiedoista kerrottiin Washington Postin mukaan edellisten kahden viikon aikana korkea-arvoisille virkamiehille puolustusministeriössä, ulkoministeriössä ja Yhdysvaltain kongressissa.

PRIGOZHIN nöyryytti kapinallaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, arvioi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak.

Twitterissä kommentoineen Podoljakin mukaan Prigozhin osoitti samalla, ettei Venäjän hallinnolla ole enää yksinoikeutta väkivaltaan.

Vastahyökkäystään toteuttavan Ukrainan mukaan naapurimaan levottomuudet tarjosivat ”mahdollisuuksien ikkunan”.

Ukraina ilmoitti lauantai-iltana, että se on aloittanut useita uusia hyökkäyksiä venäläisiä joukkoja vastaan itärintamalla Donbasin alueella. Ukraina on myös saanut vallattua takaisin alueita miehittäjiltä, kertoi varapuolustusministeri Hanna Maljar, jonka mukaan edistystä on tapahtunut ”joka suuntaan”.

Maljarin mukaan Ukrainan joukot olivat hyökänneet Venäjän linjoihin esimerkiksi lähellä Bahmutin, Kurdjumivkan ja Orihovo-Vasylivkan kaupunkeja.

Presidentti Zelenskyi sanoi lauantain tapahtumien osoittavan, että ”Kremlin mies” on peloissaan.

- Tänään näimme, että Venäjän pomot eivät hallitse mitään. Täysi kaaos. Tänään kaikki venäläiset roistot, palkkasotilaat ja oligarkit saivat nähdä, miten helppoa on vallata venäläisiä kaupunkeja, Zelenskyi sanoi.