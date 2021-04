Prinssi Philip on kuollut – menehtyi aamulla Windsorin linnassa

Philip menehtyi rauhallisesti Windsorin linnassa perjantaina aamulla. Hän oli 99-vuotias.

Britannian kuninkaallinen perhe kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Hänen majesteettinsa kuningatar on ilmoittanut syvästi surullisena rakastetun aviomiehensä, hänen kuninkaallisen korkeutensa prinssi Philipin, Edinburghin herttuan kuolemasta, Twitter-tilillä kerrotaan.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021