Pro liittyy lakkorintamaan – ”Hallitus huomioi vain työnantajan näkemykset”

Pro on päättänyt uusista poliittisista työnseisauksista. Kaksi viikkoa kestävä lakko koskee muun muassa ahtausalan teknisiä toimihenkilöitä sekä tiettyjä alihankintatöitä Haminan satamassa.

Lisäksi Pro on ilmoittanut perjantaina 15. maaliskuuta toteutettavasta yhden vuorokauden mittaisesta työnseisauksesta, joka koskee muun muassa Konecranesin Hyvinkään ja Hämeenlinnan toimipisteitä sekä Nokian Renkaiden ja hissiyhtiö Koneen kaikkia toimipisteitä.

Pron mukaan työtaistelutoimien tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen suunnittelemiin lakimuutoksiin, jotka heikentävät palkansaajien toimeentuloa ja lisäävät työelämän epävarmuutta. Pron tavoitteena on, että muutoksista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja kaikkien osapuolien näkemykset huomioidaan.

– Suomi on rakennettu yhdessä sopien. Orpon hallituksen kolmikantainen valmistelu on osoittanut, että hallitus huomioi vain työnantajan näkemykset. Vaadimme aitojen neuvotteluiden käynnistämistä, kuten Suomessa on ollut tapana. Mikä on kansalaisyhteiskunnan merkitys tässä demokraattisessa yhteiskunnassa, jos palkansaajien näkemyksiä ei huomioida lainkaan, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.