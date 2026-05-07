Pro: Seuraavan hallituksen pitää toteuttaa kokeilu työajan lyhentämisestä

Ammattiliitto Pro esittää kansallista kokeilua työajan lyhentämisestä tulevalla hallituskaudella. Seuraavan hallituksen täytyy Pron mielestä panostaa työntekijöiden jaksamiseen ja osaamiseen.

Pro luonnehtii, että työelämään ja etenkin asiantuntija- ja esihenkilötyöhön vaikuttavat tällä hetkellä samanaikaisesti tekoälymurros, etä- ja hybridityön vakiintuminen, määräaikaisten ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen sekä työstä johtuvan psykososiaalisen kuormituksen kasvu.

Pro esittää eduskuntavaalitavoitteissaan päättäjille rakennetason poliittisia ratkaisuja, jotta pitkät ja kestävät työurat ovat aidosti mahdollisia, eivätkä katkea esimerkiksi mielenterveyden haasteista johtuvaan oireiluun tai vanhentuneeseen osaamiseen.

Suomen seuraavan hallituksen pitää Pron mielestä seurata Islannin esimerkkiä ja toteuttaa laaja työajan lyhentämisen kokeilu sadoilla työpaikoilla. Suomen kansallisessa pilotissa työaika lyhennettäisiin Pron ehdotuksen mukaan 32 tuntiin viikossa.

Kokeilu mahdollistaisi Pron mukaan tutkimustiedon keräämisen lyhennetyn työajan hyödyistä tuottavuudelle ja työntekijöitten jaksamiselle työelämässä.

Pro muistuttaa, että Islannissa laajan työaikakokeilun tulokset rohkaisivat merkittäviin muutoksiin työelämässä – jo 86 prosenttia islantilaisista työntekijöistä voi valita nelipäiväisen työviikon.

– Suomessa on jumitettu menneen maailman ratkaisuihin tuottavuuden kasvattamiseksi. Arkipyhien poisto ei ole mikään ratkaisu. Päinvastoin työntekijöiden kuormitusta pitää vähentää, työtä jakaa tasa-arvoisemmin sekä tavoitella parempaa tuottavuutta lyhennetyllä, mutta tarkoituksenmukaisella ajankäytöllä töissä, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.

TUOTTAVUUS kasvaa vain, kun työntekijät voivat hyvin, Simola sanoo. Pron eduskuntavaalitavoitteissa on työaikapilotin lisäksi useita esityksiä, joilla liitto parantaisi työntekijöiden hyvinvointia.

– Nyt on aidosti työelämän laatua parantavien uudistusten aika. Työntekijöille joustavuutta ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia työuran varrelle toisi esimerkiksi lakiin kirjattu oikeus määräaikaiseen osa-aikatyöhön, Simola sanoo.

Pro odottaa myös, että seuraava hallitus päivittää työturvallisuuslakia niin, että se huomioi psykososiaalisen kuormituksen aiempaa paremmin. Lisäksi sairauspäivärahaan pitäisi Pron mukaan saada oikeus työuupumuksen perusteella.

Pron mukaan kuormituksen vähentämiseksi on myös tarpeen selkiyttää etätyöhön liittyvää lainsäädäntöä kirjaamalla työaikalakiin työntekijän oikeus olla tavoittamattomissa. Etätyön suhteen olisi Pron mukaan tarpeen myös täsmentää työturvallisuuslakiin työnantajan työsuojeluvastuuta etätyössä muun muassa etätyön vaarojen arvioinnin, psykososiaalisen kuormituksen, työajan seurannan ja ergonomisten työvälineiden tarjoamisen osalta. Työntekijöille pitäisi Pron mielestä myös luoda vastikään poistetun työhuonevähennyksen kaltainen verotuksellinen keino kompensoida etätyöstä aiheutuvia kuluja.

Eduskuntavaalitavoitteiden joukossa on myös vuosilomalain kokonaisuudistus, jonka myötä työsuhteen muodosta riippumatta työntekijälle tulisi kertyä vähintään 2,5 lomapäivää heti työ- tai virkasuhteen alusta lähtien. Pro esittää, että lauantaiden ei pitäisi enää kuluttaa lomapäiviä.

Työaikalaisäädäntöä pitäisi liiton mukaan uudistaa siten, että se huomioisi työhön liittyvän matka-ajan.

Seuraavan hallituksen pitäisi Pron mielestä myös päivittää jatkuvan oppimisen strategiaa ja luoda työikäisille suunnattu tukimalli, joka mahdollistaa toimeentulon opintojen aikana, mikäli opinnot vaativat poissaoloa töistä.