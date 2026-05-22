Professori: Hyvä että Wolt alkaa suitsia lähettiensä tilivuokrausta

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta kiittelee ruokalähettiyhtiö Woltin aikeita lopettaa lähettitilien edelleenvuokraus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö kertoi perjantaina, että se kieltää elokuusta alkaen asteittain lähettitilien jakamisen muille ihmisile. Tähän asti tilinomistaja on voinut antaa lähettityöt välillä muiden hoidettavaksi ja muodostaa näin ikään kuin alihankintaketjuja.

- Tämä on asiallinen aloite, joka Woltin vastuullisena yrityksenä olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Parempi sentään myöhään kuin ei milloinkaan, Koskinen sanoo STT:lle.

Edelleenvuokrauksessa alustayhtiö ei välttämättä tiedä lainkaan, kuka lopulta vie heidän välittämänsä tilauksen asiakkaalle.

Muutoksen taustalla on alustatyölaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään joulukuussa. Työryhmä valmistelee parhaillaan kannanottoa EU-direktiivin kansallisesta toteutuksesta.

ALUSTATYÖN pitäisi olla mahdollisimman selkeää, ilman että palveluntarjoajan jatkeeksi ilmestyy ketjuja tai ketkuja, jotka perivät muilta rahaa lähettinä toimimisesta.

- Direktiivin tarkoitus on suojella alustatyöntekijöitä. Eihän se onnistuisi, jos olisi mahdollista luovuttaa tili toiselle, Koskinen toteaa.

- Siihen liittyy myös se, että työ olisi turvallista. Turvallisuuteen ja työaikojen noudattamiseen ei ole kiinnitetty tässä asiassa vielä kovin paljon huomiota. Työn pitäisi olla ikään kuin säädyllistä työtä, Koskinen jatkaa.

Direktiivin keskeinen asia on työsuhdeolettama. Sillä tarkoitetaan, että jos digitaalinen alusta, kuten ruokalähettipalvelu Wolt, valvoo ja johtaa työntekoa, alustatyöntekijän oletetaan automaattisesti olevan työsuhteinen työntekijä.

Woltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi ensin viime vuoden toukokuussa ja toisen kerran tänä vuonna ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa.

Päätösten mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä, ja palkkiot verotetaan palkkatulona. Wolt haki ensimmäiseen päätökseen purkua viime syyskuussa, mutta KHO hylkäsi purkuhakemuksen.

Koskisen näkemys on, että direktiivi tukee KHO:n ratkaisua.

- Työsuhdeolettama toimii ja ainakin merkittävä osa läheteistä tulee olemaan työsuhteessa.

EDUSKUNTA käsittelee myös parhaillaan ehdotusta uudeksi alkoholilaiksi, joka mahdollistaisi alkoholijuomien kotiinkuljetukset.

Laki vaatisi, että kaikilla alkoholin kuljetusta tekevillä läheteillä on alkoholin toimituspassi.

Koskisen mielestä asia on alkoholilainsäädännön näkökulmasta yksiselitteinen.

- Kuljetus ei voi tapahtua niin, että kuljettaja on joku luovutetun tilin saaja.

Teksti: STT / Tuuli Toivio