Professori: Ministeri voi joutua valtakunnanoikeuteen – 10 miljoonien pilottirahat tulivat ”puskista”

Kun hallitus esitteli keväällä 2017 ensimmäisen, sittemmin perustuslakivaliokuntaan (PeV) törmänneen valinnanvapauslakiesityksensä, kiinnitti PeV lausunnossaan huomiota niin kutsuttuihin sote-pilotointeihin. Valiokunnan mielestä pilotoinnit eivät olleet perustuslain mukaisia, sillä ne eivät esimerkiksi turvanneet perustuslain edellyttämällä tavalla ihmisten yhdenvertaisuutta. Pilotointeihin esitettiin selkeitä muutosehdotuksia.

Viime perjantaina perustuslakivaliokunta lausui jälleen valinnanvapausesityksestä, tällä kertaa kyseessä oli hallituksen toinen yritys saada laki valiokunnasta läpi. Muiden kriittisen huomioiden lisäksi lausunnossa nostettiin erikseen esiin jälleen sote-pilotoinnit.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallitus on mennyt asioiden edelle, kun se on tehnyt pilotoinnista ja rahojen jakamisesta päätöksiä, vaikka lakipaketti on yhä eduskunnan käsittelyssä. Asiasta on kanneltu myös oikeuskanslerille, joka selvittää asiaa, Yle kertoo. Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota ihmisten yhdenvertaisuuden turvaamiseen, tai oikeastaan sen puutteeseen. Valiokunta totesi jo hallituksen ensimmäisessä valinnanvapausesityksessä tämän perustuslainvastaiseksi ja vaati muutoksia.

Ennen kuin valiokunta oli ehtinyt tarkistaa hallituksen uuden valinnanvapausesityksen perustuslaillisuuden, sosiaali- ja terveysministeriö ehti 15.5.2018 jo julkaista tiedotteessaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää kymmenelle valinnanvapauspilotille 100 miljoonalla euron rahoituksen.

Meille kaikille asiantuntijoille tuli puskista, että käsittelemistämme lainkohdista on tehty päätökset päivää ennen.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen kertoo Demokraatille vielä lisäksi, että hän ja kaksi muuta asiantuntijaa olivat perustuslakivaliokunnan kuultavana vasta päivää julkaistun päätöksen jälkeen, eli 16.5.

– Meille kaikille asiantuntijoille tuli puskista, että käsittelemistämme lainkohdista on tehty päätökset päivää ennen. Meidän näkökulmamme pykälien perustuslainmukaisuudesta oli myös selvä: uudetkin pykälät olivat yhtä perustuslainvastaisia kuin vanhatkin, sillä niitä ei oltu muokattu, Rautiainen kertaa antamaan lausuntoa.

Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus päätti vielä nostaa pilotointiin varaamansa rahasummaa 100 miljoonalla eurolla. Nämä kaikki päätökset tehtiin, vaikka sote-lakeja ei ole vielä edes hyväksytty eduskunnassa ja PeV on kahteen kertaan todennut, että valinnanvapauden pilotointi hallituksen esittämässä muodossa on perustuslain vastaista.

Rautiainen nostaa esiin toisenkin ongelman. Kun tuleville maakunnille on luvattu pilotointiin avustuksia, on heillä näin kädessään lainvoimainen päätös siitä, että heille tulee rahaa useita kymmeniä miljoonia valtion kirstusta, kun valinnanvapauslaki astuu voimaan. Näin todennäköisesti tapahtuu, vaikka valinnanvapauslaki muuttaisi muotoaan millaiseksi eduskuntakäsittelyn aikana.

– Käytännössä valtio on avannut piikin. En voi kuitenkaan selvittää asian varmuutta, sillä en ole pyynnöstäni huolimatta saanut ministeriöstä sitä päätöstä, jossa perustellaan pilotointi ja mihin lakiin se nojaa. En siis tiedä mihin se nojaa, jos edes nojaa mihinkään.

– Mutta käsitykseni mukaan pilotointia ei ole sidottu mihinkään olemassa olevaan lakiin. En kuitenkaan voi tätä täysin varmaksi sanoa, sillä en ole tuota päätöstä pyynnöstä huolimatta nähnyt.

Rautiainen ihmettelee vielä lisäksi, miksei hallitus ole kiinnittänyt PeVin kesäkuussa 2017 antaman lausunnon mukaisesti huomiota pilotoinnin perustuslainvastaisuuteen uudessa esityksessään, vaikka PeV varta vasten tätä edellytti. Lisäksi hän ei voi käsittää, miten hallitus on voinut asettaa pilotointirahat jaettavaksi ja päättää kenelle niitä jaetaan, vaikka hallituksen esittämässä muodossa pilotointi on perustuslain vastaista eikä laki ole vielä voimassa.

– Hallitus jäi uudessa käsittelyssä housut kintuissa kiinni. Jos tämä ei ole toimeenpanon aikaistamista, niin mikä sitten.

Ovat tässä puurot ja vellit menneet sekaisin.

Demokraatti tavoitti myös valtio-oikeuden professorit Juha Lavapuron sekä Tuomas Ojasen. Molemmat katsoivat, että hallitus on aloittanut pilotoinnin toimeenpanon selvästi ennen kuin laki oli astunut voimaan.

– Ovat tässä puurot ja vellit menneet siinä mielessä sekaisin, että prosessi on ollut niin nopeaa. Varaslähtöjä on otettu, lain valmistelu, eduskuntakäsittely ja toimeenpano ovat menneet sekaisin. Kyllä se on ongelmallista, Ojanen toteaa.

Pauli Rautiainen toivookin, että oikeuskansleri paneutuu asiaan kunnolla. Hän kuitenkin kiinnittää huomiota myös siihen, että nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oli aikaisemmin sote-asioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriön korkea-arvoinen virkamies. Näin ollen hän on varmasti ollut myös muotoilemassa pilotteja ja vaikuttanut omalta osaltaan nyt tapahtuneeseen, Rautiainen esittää.

– Ensimmäinen kysymys on, että meidän on selvitettävä vakavasti, miten näin on päässyt käymään hallituksessa. Syntyy epäilys ministerin virkatoimen lainmukaisuudesta, Rautiainen toteaa. Hän ei kuitenkaan ota kantaa, voisiko ministeri joutua jopa eroamaan kyseisen asian seurauksesta.

Käytännössä Rautiainen siis väläyttää, että tilanne voi ääritapauksessa johtaa asian tutkintaan ministerivastuuasiana, joka voi johtaa ministerisyytteen käsittelyyn valtakunnanoikeudessa. Päätöstä sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut tekemässä joko ministeri Pirkko Mattila tai ministeri Annika Saarikko. Rautiainen kuitenkin palaa jälleen ministeriön päätökseen, jota hän ei ole nähnyt, ja toteaakin, ettei tiedä kumpi vai molemmat pilotointipäätöksen takana on.

Päätökset on tehty ilman, että on lakia.

Asia oli tänään esillä myös eduskunnan täysistunnossa. SDP:n Timo Harakka tiedusteli hallitukselta samoja asioita, joita Rautiainen sekä perustuslakivaliokunta olivat nostaneet esiin.

– Hallituksen lisätalousarviossa luvataan soten niin sanottuihin pilotteihin 100 miljoonaa euroa. Viime kuussa tehtiin jakopäätös ensimmäisestä sadasta miljoonasta. Päätökset on tehty ilman, että on lakia, johon se perustuu. Sata miljoonaa euroa kymmeneen maakuntaan viidestoista toukokuutta. Seuraavat sata miljoonaa on luvassa niille, jotka eivät vielä saaneet. Millä oikeudella te nämä rahat jaatte?

– Viimeviikkoisessa lausunnossaan se pitää ongelmana, että näille piloteillenne ei ole oikeusperustaa. Perustuslakivaliokunta kielsi pilotit jo viime kesän lausunnossaan, mutta siitä piittaamatta hallitus pani sata miljoonaa menemään maakuntiin.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen Petteri Orpo (kok). korosti vastauksessaan sitä, ettei yhtään euroa ole vielä liikkunut.

– Minusta ministeri Vehviläinen vastasi tähän pilottikysymykseen erittäin hyvin, mutta oleellista on se, että yhtään euroa ei lähde ennen kuin lait on hyväksytty — ei ole lähtenyt eikä lähde ennen kuin lait on hyväksytty. Mutta koska hankkeiden halutaan lähtevän liikkeelle, kun lait on hyväksytty, ja pilotit ovat oleellinen osa, niin siksi näitä ennakoivia päätöksiä jo tehdään. Sittenhän, jos päädytään johonkin muuhun, ne rahat eivät kulu.