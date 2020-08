”Projektini on saada velkaantuminen hallintaan” – VM:n budjettiehdotus ensi vuodelle on 61,6 miljardia euroa

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 61,6 miljardia euroa. Summa on 3,9 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 5,7 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2020 on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot.