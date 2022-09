Viekö talouspapisto vai ammattiliitot syksyn työmarkkinaneuvotteluja? – ”Iso lauma kiljuu, että palkansaajien pitää vain tyytyä tilanteeseen”

Talous kasvaa, työvoimapula koettelee ja työllisyyskin on ennätysluvuissa. Samaan aikaan inflaatio laukkaa ja palkansaajan ostovoima hupenee silmissä. Ja mahdollinen taantumakin vaanii. Sovi sitten tässä tilanteessa palkankorotuksista. Heikki Sihto Demokraatti

Pitkään työmarkkinoita ja ammattiyhdistysliikettä seurannut tutkija Tapio Bergholm ei näe tilannetta näin synkkänä. Hän pikemminkin varoittaa ammattiyhdistysliikettä siitä, että se voi olla yhä henkisesti kiinni vuosikausien ajan tehdyissä sopimuksissa, joissa palkankorotusprosentti alkoi nollalla tai ykkösellä.

– Monella neuvottelukierroksella kaksi tuntui palkankorotusprosenttina paljolta, mutta nykytilanteessa viisi on jo ehkä liian vähän, Tapio Bergholm sanoo.

Bergholm uskoo taantumapeloista huolimatta yrityksillä olevan nyt palkanmaksuvaraa. Hän perustelee tätä muiden muassa Laboren johtajan Mika Malirannan twiiteillä, joissa tämä on selvittänyt – Tilastokeskuksen tietoihin perustuen – kuinka Suomessa tehtyjen työtuntien määrä ja myös yritysten saama voitto tehtyä työtuntia kohden on kasvanut jo noin kymmenen vuoden ajan. Voittojen kasvuvauhti on kiihtynyt vuodesta 2021 alkaen.

Talouspapisto vie kohta ammattiyhdistysliikettä, ellei se terhisty syksyn neuvotteluissa.

Bergholmin tavoin Maliranta pitää tällä hetkellä teollisuuden kustannus­kilpailukykyä – reaalisilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna – vähintään kohtuullisena.

YLEENSÄ MUIDEN alojen palkoille suuntaa antaneen teknologiateollisuuden vastapuolet eivät kesken neuvotteluiden paljasta numeerisia tavoitteitaan. Teknologiateollisuudessa neuvotellaan tänä syksynä vain ensi vuoden palkankorotuksista. Jos niistä ei päästä sopuun syyskuun loppuun mennessä, teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden koko ensi vuotta koskeva sopimus voidaan irtisanoa marraskuun lopulla.

– Sirkkoja ja muita vitsauksia odotellaan, totesi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto neuvottelutilanteesta syyskuun alussa.

Sirkoilla ja huonojen aikojen manaamisella hän tarkoitti työnantajapuolen perinteistä ulostuloa neuvottelujen alkuvaiheessa.

Nyt teknologiateollisuudessa tilanne on kuitenkin hyvä taantumapeloista huolimatta. Aalto sanoo alan yrityksillä olevan hyvin tilauksia ja, että työttömyys on pientä. Teollisuusliiton työntekijöistä on työttöminä noin neljä prosenttia, kun lomautetut ja työttömyysputkessa olevat lasketaan luvusta pois.

Aalto myöntää, että inflaatio, Ukrainan sota ja energian kallistuminen tuovat poikkeuksellisen lisämausteen syksyn neuvotteluihin. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta hän näkee, että teknologiateollisuudessa on varaa palkankorotuksiin.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry näkee taloustilanteen huomattavasti synkempänä kuin työntekijäpuoli. ”Epävarmuus on huikealla tasolla”, muotoilee yhdistyksen toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi. Hän toivoo syksyn työmarkkinaneuvotteluissa päästävän palkkasopuun ”pienin ja varovaisin askelin”.

– Monella alan yrityksellä ovat tilauk­set vielä hyvällä tasolla, mutta väistämättä sähkön hinta ja muut hinnankorotukset näkyvät myös yritysten toiminnassa. Korotuksia on vaikea viedä tuotteiden hintoihin, Jarkko Ruohoniemi sanoo.

Ruohoniemikään ei halua tässä vaiheessa tarkemmin avata neuvottelutavoitteita. Hän muistuttaa, kahdenkymmenen vuoden kokemuksella, että työmarkkinaneuvotteluja ei käydä julkisuudessa, mutta sanoo vertailukohtaa haettavan muun muassa kilpailijamaista.

Myös Teollisuusliitto arvioi tavoitteitaan sen mukaan, mitä esimerkiksi muilla aloilla ja kilpailijamaissa on tehty.

– Kunta-alalle sovittiin 3,2 prosentin palkankorotuksista. Suomen kilpailijamaissa teknologiateollisuudessa on tehty 4-5 prosentin palkankorotuksia. Ostovoimaa syövä inflaatio laukkaa Suomessa nyt kahdeksassa prosentissa. Nämä kaikki vaikuttavat neuvotteluihin, Riku Aalto sanoo.

Teollisuusliitto esitti kesällä niin sanottuja korvaavia toimia, joilla olisi parannettu palkansaajien ostovoimaa. Aallon mukaan työnantajat suhtautuivat ”vähemmän kiihkeästi” esitykseen muun muassa sosiaalivakuutusmaksun maksutaakan palauttamisesta työnantajille.

– Tämäkin tulee sitten näkymään osana palkankorotusprosenttia.

Palkansaajien reaaliansiot tippuivat pelkästään tämän vuoden huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia.

MONI EKONOMISTI on varoittanut palkkainflaatiosta, jos palkankorotusprosentit nousevat paljon yli niin sanotun yleisen linjan. Tapio Bergholm ei pidä palkkainflaatiota todennäköisenä. Enemmän hän pelkää, että Suomessa voi olla edessä kehitys, jossa hinnat ja osingot kipuavat, mutta palkansaajien ostovoima ja palkkakehitys hiipuvat. Palkansaajien reaaliansiot tippuivat pelkästään tämän vuoden huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia.

Bergholm pitää poikkeuksellisena nykyistä tilannetta, jossa työvoimapulasta huolimatta palkkaliukumat eivät ole nostaneet palkkoja. Hän ”kehuu työnantajien onnistunutta palkkakoordinaatiota”, sillä yleensä osaajapulan aikana työntekijöitä ostetaan kilpailijoilta paremmilla palkoilla.

– Poikkeuksellista on nyt myös se, että hinnat ja voitot ovat samaan aikaan nousukierteessä. Kun tuottavuus kasvaa, se mahdollistaa jakovaran palkankorotuksissa. Muuten uhkaa käydä niin, että aktiiviväestön, palkansaajien, ansiot kehittyvät hitaammin kuin passiiviväestön eli muun muassa eläkeläisten ja sosiaalituilla elävien, Tapio Bergholm sanoo.

– Samaan aikaan iso lauma kiljuu, että palkansaajien pitää vain tyytyä tilanteeseen. Talouspapisto vie kohta ammattiyhdistysliikettä, ellei se terhisty syksyn neuvotteluissa. Jos huonosti käy, pääoma tekee loikan ja ammattiyhdistys ottaa takkiin, Bergholm muotoilee.

TEOLLISUUSLIITON RIKU AALTO painottaa, että liitto neuvottelee palkankorotuksista vain ja ainoastaan Teollisuusliiton ja sen jäsenten näkökulmasta. Tämä hänen huomautuksensa koskee erityisesti kunta-alan sopimuksen palkka-ohjelman kohtaa, jonka mukaan kunta-alan palkkoja korotetaan viiden vuoden ajan vuosittain prosentin verran yli suurten vientialojen ja kuljetusalan korotustason.

– Emme ota kannettavaksi koko yhteiskunnan taakkaa. On erikoista, että ennen kunta-alan sopimusesitystä meiltä ei kysytty mitään, mutta sopimuksen jälkeen Teollisuusliitolta aletaan vaatia maltillisuutta. Solidaarisuutta voisi vaatia myös työnantajapuolelta.

Oma mausteensa syksyn neuvottelusoppaan voi tulla hoitajien tulevasta palkkaratkaisusta. Aalto pohtii, onko olemassa jonkinlainen kassakaappisopimus siitä, kuinka hoitajien palkankorotus huomioidaan muulla kunta-alalla, jos se ylittää selvästi muiden saaman sopimuksen tason.

Juttuun tavoiteltiin myös Superin ja Tehyn puheenjohtajia, mutta neuvottelu­kiireiden takia he eivät ehtineet haastateltaviksi.