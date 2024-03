PTT: ruoan hinta laskee, mutta ennusteessa on epävarmuuksia

Pellervon taloustutkimus PTT ennakoi, että ruoan hinta laskee tänä vuonna kaksi prosenttia ja jatkaa laskuaan myös ensi vuonna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hintatasoa painavat monien kustannusten aleneminen ja vähittäiskaupan kiristynyt kilpailu.

Ruokamarkkinat hakevat tasapainoa viime vuosien markkinashokkien jälkeen, mutta yhä hintatietoisemmiksi oppineet kuluttajat tuovat ennusteeseen epävarmuutta. Kuluttajien reaalitulot nousevat, mutta vielä on epävarmaa, miten kotitaloudet jatkossa toimivat.

- Ruuan hinnan nousu on näkynyt kulutustottumusten muutoksena, ja kuluttajista on tullut yhä hintatietoisempia. Kotitalouksien reaalitulot ovat nyt taas kasvussa, mutta epäselvää on se, missä määrin tulojen lisäys näkyy kulutuksen kasvuna ja missä määrin säästämisenä, PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg toteaa tiedotteessa.

Lisää epävarmuutta tuovat julkisen talouden sopeuttamistoimet, joista hallitus neuvottelee huhtikuun kehysriihessä. Arvonlisäveron korotukset heikentäisivät kotitalouksien ostovoimaa ja ruuan alv-korotus hidastaisi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kuluttajahintojen laskua.

Suomen elintarvikeviennin näkymä on tällä hetkellä heikonlainen. Viime vuosi oli viennille erityisen heikko, kun maitotaloustuotteiden ja lihan vienti laski sekä arvoltaan että määrältään. Maatalousvienti Kiinaan lähes puolittui.

- Viennin kasvupotentiaali on tunnistettu, mutta hankaluudet ovat seuranneet toistaan. Meillä oli ensiksi vientimarkkinana Venäjä, mutta se romahti Krimin valtauksen myötä. Sitten vientiä suunnattiin Kiinaan, kunnes sekin on nyt tyrehtynyt Kiinan oman tuotannon kasvun ja talouskasvun hiipumisen takia. Yritysten täytyy jälleen etsiä uusia kohteita, maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola toteaa tiedotteessa.