PTT: Suomen talouden kasvu hidastuu 2,6 prosenttiin

Suomen talouden kasvu hidastuu tänä vuonna 2,6 prosenttiin, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ensi vuonna talouden odotetaan kasvavan 2,4 prosentin vauhtia.

Viime vuonna Suomen talous kasvoi 2,8 prosenttia.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen vähentää vientikysyntää. PTT arvioi myös rakentamisen vauhdin hidastuvan, koska rakentamisessa kapasiteetti on jo lähes täyskäytössä. Myös työllisyyden kasvu hidastuu, sillä se on ollut poikkeuksellisen nopeaa suhteessa tuotannon kasvuun, PTT arvioi.

Työllisyystilanne kuitenkin kohenee edelleen ja työttömyysasteen odotetaan laskevan seitsemään prosenttiin ensi vuonna.

Trumpin hallinnolla käynnissä useita kauppakiistoja.

PTT:n mukaan suurin uhka tällä hetkellä on Yhdysvaltojen lietsoma kauppasota.

– Trumpin hallinnolla on käynnissä monia kauppakiistoja. Nafta-neuvotteluissa on päästy eteenpäin, mutta ei vielä maaliin. EU:n ja Yhdysvaltojen kiistoissa on otettu aikalisä. Pahin uhka maailmantaloudelle tulee Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä kauppakiistasta, joka on edelleen kärjistymässä, ennusteessa sanotaan.

PTT ei ole ainoa, joka on ruuvannut kasvuennustettaan alaspäin tummien pilvien noustessa maailmankaupan ylle. Viimeksi tiistaina Palkansaajien tutkimuslaitos tiputti ennusteitaan.

Suomen vienti kasvoi viime vuonna selvästi nopeammin kuin maailmankaupan kysyntä. Tänä vuonna Suomen viennin kasvuluvut ovat tulleet alas samalla kun maailmankaupan kysynnän kasvu on hiipunut.

Viennin kasvu jää tänä vuonna selvästi viime vuotta heikommaksi, koska suurin hyöty vientikapasiteetin lisäysinvestoinneista on jo saavutettu, ennusteessa sanotaan. PTT arvioi viennin kasvavan tänä vuonna noin 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia.

PTT:n mukaan Suomen viennin kasvulle ei pitäisi olla esteitä, kunhan kauppasota vältetään.