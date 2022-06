Puheenjohtajaksi jatkokaudelle kukitettu Orpo tähtää pääministeriksi: ”Kokoomus on hyvässä vireessä”

Kokoomuksen puoluekokous on valinnut Petteri Orpon jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Valinta suoritettiin yksimielisesti ilman vastaehdokkaita tänään aamupäivällä Kalajoen puoluekokouksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016.

Ennen puheenjohtajavalintaa vietettiin puoluekokouksen virallisia avajaisia, joiden aluksi muistettiin tänä vuonna menehtyneitä puolueen kunniapuheenjohtajaa, ministeri Ilkka Suomista ja ministeri Ilkka Kanervaa.

– Kiitos kaikesta Illu ja Ike. Me tunsimme teidät, te tunsitte meidät, Orpo sanoi ja kävi läpi heidän ansioitaan puoluekokousväelle ennen minuutin hiljaista hetkeä.

Tervehdyspuheenvuorot kuultiin paitsi kokoomuksen järjestöjohtajilta ja Kalajoen kaupunginjohtajalta myös paikan päällä olleelta Ukraina Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrovalta ja videotervehdyksenä EU-parlamentin puhemieheltä Roberta Metsolalta.

– Puolueemme kannatus on tällä hetkellä historiallisen korkealla, mutta ylimielisyyteen meillä ei ole varaa. Pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tulee jatkua, mutta pää on pystyttävä pitämään kylmänä, Kokoomuksen opiskelijaliitto tuhatkunnan puheenjohtaja Nea Nättinen sanoi.

– Haluan nähdä, että vuoden päästä olemme pääministeripuolue ja muutamme yhdessä tämän maan suunnan, hän jatkoi.

Ennen valintaansa jatkokaudelle Orpo käytti puheenvuoron, jossa hän määritteli kokoomuksen ”toiminnan kansanliikkeeksi”.

– Me tahdomme rakentaa valtiota, jossa kaikki ihmiset voivat hyvin, me tahdomme lopettaa velaksi elämisen. Tätä työtä minä haluan ja haluaisin jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana, hän sanoi.

Orpo sanoi haluavansa johtaa kokoomuksen takaisin hallitusvastuuseen ja pääministeripuolueeksi.

– Hyvät kokoomuslaiset, siihen meillä on kaikki mahdollisuudet, sillä kokoomus on hyvässä vireessä. Meillä on asiat kunnossa, me olemme laittaneet asiat kuntoon, me olemme tehneet ohjelmat, Orpo hehkutti.

Itseään Orpo kuvasi pragmaattiseksi johtajaksi.

– Näen aina mieluummin ongelmien sijaan ratkaisuja, se miten me pääsemme eteenpäin.

Orpon valinnan jälkeen juhlapaikalla raikasi Village People yhtyeen kappale Go West Pet Shop Boysin versiona.

Orpon varsinainen poliittinen linjapuhe on vuorossa tänään kello 14.