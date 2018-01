Puheet kovenevat rahoitusalalla: ”Palta hakee rahoitusalalle kapakkatyöehtoja – sopimusta ei välttämättä tehdä koskaan” 

Rahoitusalan työriitaan ei ole saatu ratkaisua lukuisista neuvotteluyrityksistä ja valtakunnansovittelijan johdolla käytävistä sovitteluista huolimatta. Ja puheet kovenevat. Nyt vuorossa on Tradenomiliiton rahoitusalan työehtosopimusneuvottelija Ville-Veikko Rantamaula.

Suurin kiista on viikonlopputyön tekemisestä. Työnantaja tavoittelee viikonlopputyön avaamista mallilla, jossa saisi käytännössä yksipuolisesti päättää kuka, ja kuinka usein, tekee työtä lauantaisin ja sunnuntaisin.

– Olemme olleet valmiita avaamaan viikonlopputyön siten, että siitä sovitaan paikallisesti. Jos tavoitteena on kuitenkin määrätä asioista, sopimusta ei synny välttämättä enää koskaan. Eikä myöskään työrauhaa, toteaa Rantamaula.

– Työnantajan käyttäytyminen neuvotteluissa on ollut todella kylmää, ylimielistä ja rajua. Lukuisista ratkaisuyrityksistämme huolimatta he eivät ole tulleet piiruakaan vastaan tavoitteessaan, Rantamaula jatkaa.

Toteutuessaan työnantajan tavoite tarkoittaisi käytännössä sitä, että nykyisen 5-päiväisen työviikon sijaan rahoitusalan työntekijät palaisivat työajoissa 1960-luvun lopulle, jolloin käytössä oli vielä kuusipäiväinen työviikko. Työnantajan mallissa rahoitusalan työntekijät joutuisivat vasten omaa tahtoaan työskentelemään myös lauantaisin ja sunnuntaisin lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä vaikeuttaisi dramaattisesti esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista.

– Meille on ollut tärkeää se, että viikonlopputyön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja että asiasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. On hankalaa neuvotella, jos työnantajan mielestä sopimista on se, että he päättävät asiasta täydellä direktiolla. Rahoitusalalle eivät sovi kapakkatyöehdot, summaa Rantamaula.