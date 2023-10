Pula sosiaalityöntekijöistä on selätettävissä – ammattijärjestöltä seitsemän ratkaisun avainta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ehdottaa seitsemää ratkaisua, joilla hyvinvointialueet voivat houkutella sosiaalityöntekijöitä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Järjestön mukaan pula sosiaalityöntekijöistä on mahdollista selättää.

– Tehokkaimmat keinot ovat edelleen kilpailukykyinen palkka, hyvät työolosuhteet ja toimiva työnjako. Hihassamme on kuitenkin myös muita keinoja, joilla sosiaalityöntekijäpulaa voidaan helpottaa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio toteaa tiedotteessa.

Esimerkiksi osa-aikaisten sosiaalityöntekijöiden virkasuhteiden käyttöön ottaminen voisi tuoda helpotusta.

– Tässä mallina toimivat lääkärit. Osa lääkäreistä työskentelee tutkimuksessa tai hallinnossa, mutta he saattavat vaikka yhden päivän viikosta käyttää asiakastyöhön. Tämä saattaisi toimia sosiaalityössäkin. Esimerkiksi hallinnossa työskenteleville sosiaalityöntekijöille voisi olla hyödyksi, että heillä pysyisi kosketus asiakastyöhön.

TALENTIA vaatii ensimmäisenä hyvinvointialueilta konkreettisia tekoja alan työpaikkojen pito- ja vetovoiman parantamiseen muun muassa työoloja parantamalla.

– Liian suuret asiakasmäärät, kiire ja huono johtaminen karkottavat potentiaaliset työntekijät. Palkka, palkitseminen ja työolot vaikuttavat keskeisesti siihen, miten vetovoimaiseksi työpaikka koetaan ja miten siihen sitoudutaan.

Järjestön mielestä asiakasmääriä pitää kohtuullistaa kaikilla sosiaalityön sektoreilla, jotta työntekijät eivät uuvu.

Toimiva työnjako sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien kesken on Talentian mielestä myös ratkaisevaa. Järjestö ehdottaa lisäksi sosiaalityön koulutuksen lisäämistä hallitusti.

TYÖNANTAJAN on pidettävä huolta siitä, että työpaikalla on tarpeeksi päteviä sosiaalityöntekijöitä, järjestö muistuttaa.

– Tilapäisenä toimiville sosiaalityöntekijöille, joilla ei ole sosiaalityöstä maisteritutkintoa, on tarjottava muuntokoulutusta. Koulutus on järjestettävä yhteistyössä yliopistojen kanssa ja sen on johdettava sosiaalityön maisterin tutkintoon.

Sosiaalityöntekijöiden on voitava nykyistä joustavammin tehdä myös osa-aikaista työtä virkasuhteessa, Talentia toteaa.

Seitsemäntenä keinona järjestö esittää, että sosiaalihuollon olisi tarjolla virka-ajan lisäksi muihin aikoihin.

– Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että työntekijät saavat nykyistä paremmin vaikuttaa omaan työaikaansa. Sosiaalialan ammattilaiset pitävät tärkeänä työn, perheen ja vapaa-ajan mutkatonta yhteensovittamista ja etätyömahdollisuuksia.