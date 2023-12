Puola asettaa koko julkisen palvelun mediansa selvitystilaan

Puola asettaa selvitystilaan koko julkisen palvelun mediansa, kertoi maan tuore kulttuuriministeri Bartlomiej Sienkiewicz keskiviikkona. Toimenpide koskee valtiollista televisiota, radiota ja uutistoimisto PAP:tä.

Ministerin mukaan selvitystilalla varmistetaan näiden yritysten toiminnan jatkuminen, toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset ja vältetään työntekijöiden irtisanomiset. Valtio voi koska tahansa ottaa yritykset pois selvitystilasta.

Puolaa kahdeksan vuotta hallinnut oikeistopopulistinen Laki ja oikeus -puolue (PiS) täytti julkisen palvelun median johtopaikat omilla luotetuillaan ja muutti ne hallituksen propagandakanaviksi. Pääministeri Donald Tuskin uusi, EU-myönteinen hallitus on pyrkinyt uudistamaan valtiollista mediaa, mutta PiS:n listoilta noussut presidentti Andrzej Duda on torpannut veto-oikeudellaan uuden hallituksen ehdotukset julkisten tiedotusvälineiden rahoitusmenoista. Käytännössä Duda on siis lopettanut valtiollisen median rahoituksen ensi vuodelta.

Jo viime viikolla hallitus irtisanoi PiS:n kaudella nimitettyä julkisen median johtoa.

PiS on vastustanut kiivaasti kaikkia uuden hallituksen uudistuksia, ja tuorein tempaus syventänee entisestään juopaa niiden välillä.

TUSKIN johtama liittouma voitti parlamenttivaalit syksyllä, mutta pääsi aloittamaan työnsä vasta tämän kuun puolivälissä. Se on luvannut muun muassa palauttaa oikeuslaitoksen ja valtiollisen median riippumattomuuden.

Median siivoamista pidettiin etukäteen suunnitelman helppona osana, mutta sekin on osoittautunut mutkikkaaksi. Puolalaiset kansalaisjärjestöt ovat esittäneet huolensa siitä, että Tuskin hallitus vaikuttaa edeltäjänsä tavoin olevan valmis venyttämään laillisuuden rajoja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

- Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö julkinen media tarvitsisi pikaisia ja perusteellisia uudistuksia. Ymmärrämme, että poliittiset ja oikeudelliset reunaehdot tekevät näiden uudistusten toteuttamisesta vaikeaa. Emme silti voi olla huomioimatta sitä tosiasiaa, että tapa, jolla muutokset julkisessa mediassa toteutetaan, nostaa vakavia oikeudellisia kysymyksiä, ihmisoikeusjärjestö Puolan Helsinki-komitea muotoili lausunnossaan Politicon mukaan ennen tuoreinta käännettä.

Vastaavia huolia ovat esittäneet myös Puolan riippumattoman median edustajat.