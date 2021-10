Puola hyväksyi muurin rakentamisen Valko-Venäjän rajalle – EU kieltäytyi rahoittamasta

Puolan parlamentti on hyväksynyt muurin rakentamisen maan Valko-Venäjän vastaiselle rajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiistanalaisen muurin hinnaksi on tulossa arviolta 353 miljoonaa euroa ja sen on määrä olla yli 100 kilometriä pitkä. Puolan mukaan tarkoitus on estää Valko-Venäjän kautta tulevien siirtolaisten saapuminen.

Puola pyysi myös EU:lta rahoitusta muurin rakentamiseen, mutta EU kieltäytyi asiasta. EU on syyttänyt Valko-Venäjän päästävän siirtolaisia rajan yli tarkoituksella painostaakseen unionia, joka on asettanut maalle pakotteita.